El doloroso caso de 'El Conquistador' en TVE: claves de un naufragio inesperado que sí ha triunfado en 'su casa'

El pasado 11 de septiembre llegaba a TVE El Conquistador, una de las grandes apuestas de la temporada televisiva y sin duda el formato en el que había depositadas mayores expectativas para convertirse en una marca de éxito en la pública. No era para menos: con 19 temporadas a sus espaldas en ETB, El Conquis aterrizaba en la TV nacional avalado por sus vertiginosas audiencias en Euskadi que le convertían en una joya dentro de las cadenas autonómicas y en el reality de mayor fenómeno actual.

Sin embargo, pasadas nueve entregas en La 1, ya puede decirse que el concurso ha naufragado en su gran salto: ni su estreno tuvo una acogida acorde a la apuesta, ni ha conseguido estabilizar sus datos en un registro aceptable para el prime time de su cadena, donde promedia un 9.6% de cuota y 833.000 espectadores tras varios mínimos.

En un contexto televisivo como el actual, y como se está comprobando con los distintos estrenos, resulta altamente complicado encontrar una fórmula infalible para que un formato sea un éxito en prime time. Sin embargo, que un concurso con una trayectoria triunfal como El Conquistador haya pinchado en su emisión nacional no es sólo una pena, sino también es algo inesperado teniendo en cuenta que el programa está adaptado fielmente y que el equipo a los mandos es el mismo que ha acumulado glorias en la televisión vasca.

Como comprobó verTele in situ en República Dominicana, un equipo compuesto por 250 personas se volcó durante seis semanas en las grabaciones para presentar a los espectadores de TVE la aventura más extrema de la televisión. La ardua labor de producción del grupo humano capitaneado por el director y creador Joxan Goñi y por Patxi Alonso, director general de la productora Hostoil (The Mediapro Studio), dio como resultado un formato realmente atractivo y novedoso para la televisión española, especialmente en lo que a las pruebas y juegos se refiere, que lamentablemente no ha conectado con la audiencia como sí lo hace año tras año en ETB.

Una audiencia insuficiente para la apuesta de TVE

El programa presentado por Julian Iantzi y Raquel Sánchez Silva se estrenó el lunes 11 de septiembre con un 11.9% de cuota y 1.048.000 espectadores, un dato que le situó como segunda opción de la noche tras la serie Hermanos, y que fue algo moderado para la magnitud de la apuesta y las expectativas depositadas en el formato. Un día después, haciendo buena la estrategia de lanzamiento de TVE y aupado por la Selección, el reality subió a un 12.5% y 1,2 millones que todavía sigue siendo su máximo en la cadena en una noche de la semana, la del martes, en la que no ha vuelto a estar programado.

A pesar de que el rendimiento en su segundo día fue mejor, a partir de la segunda semana se ubicó única y definitivamente en el prime time del lunes, donde ha experimentado una trayectoria irregular y esencialmente descendente. En la semana del 18 de septiembre, el tercer episodio ya bajó del listón del millón de espectadores y siete días después, el cuarto capítulo perdió el doble dígito para no volver a alcanzarlo más.

El Conquis únicamente ha experimentado dos leves repuntes en audiencias con las entregas 5 y 7 que, sin embargo, no han sido suficientes para revertir su complicada situación. Especialmente duras han sido las dos últimas semanas en las que el reality ha encadenado mínimos de espectadores, situando su marca actual en un 7.9% y 638.000 televidentes en el horario estelar de una cadena como La 1 de TVE.

La media es de un 9.6% de cuota y 833.000 espectadores, a falta todavía de la emisión de cinco episodios más.

· Las audiencias de 'El Conquistador' en La 1

EPISODIOS:

Episodio 1 (11/09/2023): 11.9% y 1.048.000

Episodio 2 (12/09/2023): 12.5% y 1.200.000 (máximo)

Episodio 3 (18/09/2023): 10.2% y 834.000

Episodio 4 (25/09/2023): 9% y 776.000

Episodio 5 (2/10/2023): 9.9% y 844.000

Episodio 6 (9/10/2023): 8.8% y 725.000

Episodio 7 (16/10/2023): 8.9% y 774.000

Episodio 8 (23/10/2023): 7.6% y 662.000

Episodio 9 (30/10/2023): 7.9% y 638.000 (mínimo)

MEDIA: 9.6% y 833.000

DEBATES:

Debate 1 (20/09/2023): 4.7% y 394.000 (prime time)

Debate 2 (26/09/2023): 7.6% y 224.000

Debate 3 (3/10/2023): 8.2% y 242.000

Debate 4 (10/10/2023): 8.8% y 245.000

Debate 5 (17/10/2023): 8.8% y 263.000 (máximo)

Debate 6 (27/10/2023): 7.4% y 235.000

Debate 7 (31/10/2023): 7.1% y 197.000 (mínimo)

MEDIA: 7.5% y 257.000

Más complicado resulta extraer una lectura positiva de las audiencias de los Debates, que han sufrido un naufragio mayor. Tras un estreno estrepitosamente negativo, en el que firmó un 4.7% de cuota y 394.000 espectadores en el prime time del miércoles en La 1, pasó a ubicarse en el late night de los lunes desde su segunda emisión. En la madrugada ha registrado una audiencia residual que, si bien ha engrosado su share global, aporta poco al formato como tal.

En cuanto a su rendimiento en RTVE Play, el servicio a la carta de RTVE, arrancó con buen pie en sus primeras emisiones. Sin embargo, en el global de septiembre -que es el último mes del que se tienen registros en el momento de publicación de este artículo-, ninguna entrega de El Conquistador aparece en el ranking de 25 emisiones más vistas bajo demanda a nivel mensual. El 'top' lo copan otros formatos de la pública como son MasterChef y La Promesa.

De su horario a su tramo bronco, las claves

Como producto televisivo, El Conquistador es un formato de calidad que no ha escatimado en recursos en su salto a un escaparate como TVE y que se ha esforzado en presentar pruebas y desafíos únicos y propios, por lo tanto nunca antes vistos en otros programas del mismo género a nivel nacional. Sin embargo, existen varios factores que pueden explicar el resultado de esta primera y probablemente última edición del reality en La 1.

Uno de ellos es su horario. Como es ya costumbre en TVE, con El Conquis se ha repetido la eterna crítica a la Corporación por emitir sus grandes -y largos- formatos en horarios que impiden la conciliación a los espectadores, obligándoles a trasnochar de manera excesiva si quieren seguir el programa de principio a fin como también ocurre con MasterChef.

Por sus más de dos horas de duración, y con la emisión de un access prime time como la serie 4 Estrellas en La 1, el reality ha dado comienzo semanalmente a escasos minutos de las once de la noche y ha terminado pasada la una de la madrugada. Todo ello en un día laborable como el lunes y en una cadena en la que el servicio público debería primar sobre la voluntad de engrosar un dato de share ante la competencia.

El pasado 30 de octubre, El Conquistador arrancó a las 22:53 horas con un resumen y a las 22:55 con el episodio 9. No fue hasta las 23:10 horas cuando empezó la prueba de inmunidad, el contenido realmente atractivo de cada programa, y hubo que esperar hasta las 0:25 horas para ver el segundo y último juego, 'El Desafío', que culminó a las 1:10 horas con las expulsiones tras un largo tramo de 'Asamblea' de casi tres cuartos de hora (de 23:44 a 0:25h).

Y es precisamente este bloque intermedio de cada episodio otra clave que ha podido alejar al público mayoritario, pues tanto su duración como su tono, excesivamente bronco para un lunes a las doce de la noche, invitan al espectador a desconectar del programa en vistas de que el siguiente highlight no llega hasta casi una hora después con las eliminaciones.

Las pruebas tienen una duración y ritmo televisivo óptimos, combinando la espectacularidad con el riesgo de ofrecer en una cadena como TVE desafíos como el de Caníbales que puso a prueba la sensibilidad del espectador. Es algo que no se ha visto antes en ámbito nacional y lo que diferencia a El Conquis de cualquier otro reality de supervivencia. No puede decirse lo mismo de la 'Asamblea' y el contenido más puro de convivencia que se emite entre ambos juegos, que resulta mucho menos novedoso y que habitualmente está plagado de peleas.

Es cierto que la esencia del programa es la competitividad. Y en situaciones límite como las que viven los concursantes, lo natural es que los conflictos afloren. Sin embargo, la inclusión de personajes en el casting como Polvillo, Finito y Keroseno, enfocados esencialmente a la gresca y el roce, ha hecho flaco favor al formato.

Echando un vistazo a las curvas y minutado de las entregas a los que ha tenido acceso verTele, podemos ver reflejadas estas claves. Salvo en el programa de estreno, que tuvo cierto efecto llamada, El Conquistador experimenta cada entrega una importante caída en su primer minuto. Y es que cuando termina 4 Estrellas y arranca el resumen del reality se produce una fuga importante de espectadores que ya no vuelven a asomarse a un contenido de dos horas de duración que da inicio al bode de las once de la noche.

Además, el minutado también refleja una evolución descendente progresiva a lo largo de toda la emisión, con un leve repunte entre las 23:15 y las 23:30 horas, momento en que está en desarrollo la primera prueba. Pasado ese pico vuelve a observarse una desconexión gradual a lo largo del programa, especialmente pasada la medianoche y en medio del tramo central de El Conquis.

Por último, conviene plantear si el hecho de que El Conquistador sea un programa enlatado puede haber sido también definitivo en su aceptación por parte del público, que por lo visto con estrenos anteriores tiene preferencia por los realities en vivo.

Aunque en el concurso que aquí nos atañe el espectador no tiene influencia, el hecho de que se presente un contenido ya grabado y montado sin el pulso del directo puede haber alejado a parte de la audiencia como lo hizo de otros programas recientes como Vaya vacaciones, The Bachelorette o incluso Pesadilla en El Paraíso, que recordemos que tuvo que reformularse en varias ocasiones a lo largo de la edición. La única excepción ha sido La isla de las tentaciones, que ha sido todo un éxito sin directo.

'El Conquis' de TVE, un éxito en País Vasco

Pese a lo arriba analizado, y destacando siempre la calidad de la que ha sido una apuesta valiente por parte de TVE, el paso de El Conquistador por la televisión nacional deja un titular positivo a nivel de audiencias: su éxito en País Vasco. Como comentábamos, el formato llegaba a La 1 avalado por sus desorbitados datos en ETB durante 19 temporadas, y su versión en TVE presentada a dúo por Julian Iantzi-Raquel Sánchez Silva no ha sido una excepción.

Como reflejan los datos facilitados a verTele por la consultora Barlovento Comunicación, el territorio en el que más se está siguiendo El Conquis de TVE es el País Vasco con un imponente 26.1% de cuota y 111.000 espectadores de media. Es la comunidad que más audiencia aporta, con mucha diferencia sobre la segunda, certificando que la adaptación llevada a cabo por la televisión pública mantiene la esencia y el nivel de las que han triunfado en la autonómica vasca, y que el formato despierta un fenómeno sin igual allí.

Por detrás se sitúan Castilla y León (12%), Castilla La Mancha (10.4%) y Madrid (10%) como las autonomías en las que más se sigue el reality sin contar Euskadi, mientras que no ha cuajado en Canarias (5.7%) o Baleares (5%).

· Las audiencias por comunidades

País Vasco: 26.1% y 111.000

Resto: 12.2% y 62.000

Castilla y León: 12% y 60.000

Castilla La Mancha: 10.4% y 43.000

Madrid: 10% y 110.000

Comunidad Valenciana: 9.9% y 87.000

Aragón: 9.9% y 23.000

Andalucía: 8.3% y 135.000

Catalunya: 7.8% y 93.000

Galicia: 7.7% y 45.000

Asturias: 6.9% y 16.000

Murcia: 6.3% y 16.000

Canarias: 5.7% y 28.000

Baleares: 5% y 9.000

Estos datos de El Conquistador de TVE en País Vasco llegan tras el éxito de la temporada 19 en ETB, que volvió a arrasar a inicios de este mismo año. El Conquistador del Caribe se emitió entre enero y julio en ETB2 con doble cita semanal (episodios y Debates), los mismos días que eligió La 1 para ofrecer la versión nacional: los lunes y los miércoles.

El resultado para esta edición conducida por Julian Iantzi -que no seguirá tras su salto a TVE- y Lur Errekondo fue un promedio del 22.4% de cuota y 112.000 espectadores en las entregas semanales de los lunes, una audiencia capital para su cadena y más después de casi una veintena de temporadas. Los Debates de Patxi Alonso tuvieron un seguimiento del 11.8% y 57.000 seguidores en el prime time del miércoles.

Con todo, puede concluirse que aunque El Conquis no ha cuajado en su salto nacional, el formato tiene mucha cuerda en Euskadi. De hecho, el próximo año celebrará su vigésima edición ante un público fiel y totalmente volcado con su espíritu, como se ha demostrado también con el seguimiento desde el País Vasco a la edición de TVE. A nivel estatal quién sabe si tendrá otra vida en otro momento, pues la tele da muchas vueltas.