'El Conquistador' (12.5%) aprovecha el arrastre del fútbol para ganar terreno, pero no para batir a 'Hermanos' (15.1%)

El Conquistador aprovechó este martes el efecto arrastre del España-Chipre para subir en audiencias. El encuentro de la selección masculina de fútbol arrasó en la tarde-noche de La 1 con 3 millones de espectadores, lo que dejó al reality aventurero en una situación propicia para mejorar el dato de su estreno. Y lo hizo, aunque de forma moderada.

La segunda entrega obtuvo un 12.5% de cuota y 1.200.000 espectadores, lo que supone una mejor de 6 décimas y 152.000 televidentes en relación al estreno del lunes. Un dato que permite a El Conquistador ser la oferta con más cuota y público del día en La 1 al margen del fútbol y el Telediario 1, y superar por 1.7 puntos la media de la cadena pública en lo que llevamos de septiembre (10.8%).

Sin embargo, no le vale para derrotar a Hermanos, que no solo retiene el liderazgo del horario estelar, sino que además lo hace al alza. El nuevo capítulo de la serie turca fue seguido de media por un 15.1% de share y 1.315.000 espectadores, un punto y 79.000 adeptos más que hace siete días. De hecho, es su segundo mejor martes del año en cuota y uno de sus capítulos más vistos de los últimos meses en número de televidentes. Además, su nueva entrega superó en 2.3 puntos a El Conquistador en estricta coincidencia.

Audiencias en la franja de estricta coincidencia (de 23:02 a 00:54h)

Hermanos: 15.1% y 1.315.000

El Conquistador: 12.8% y 1.200.000

Por detrás, de ambas ofertas encontramos el estreno en abierto de Way Down. El primer pase de la superproducción de Telecinco consiguió un 11.4% de cuota y 997.000 espectadores en el canal de Mediaset. Es decir, que no fue un rival para Antena 3 y La 1, pero sí logró rendir ampliamente por encima de la media de su cadena durante la jornada (9.5%). Además, la película logró la misma cuota que otra cinta, Ice Road, anotó la semana pasada. Por tanto, a falta de una alternativa mejor, el cine en prime time puede ser una buena opción para que Telecinco, al menos, supere con cierto margen el doble dígito en la noche del martes.

Por lo demás, Código 10 (6.6%) liberó seis décimas, pero sigue en datos positivos para el prime time de Cuatro, y la serie Dr. Muerte (2.7%) volvió a mostrarse como una opción muy poco competitiva en laSexta.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MARTES (POR CADENAS)

La 1: Fútbol: Clasificación Eurocopa: España-Chipre 24.5% Antena 3: La ruleta de la suerte 20.7% laSexta: Aruser@s 17.2% Telecinco: La mirada crítica 13.3% La 2: La Vuelta: Programa: Liencres Playa-Bejes 8% Cuatro: Cuatro al día a las 20h 6.6% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 19.9%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Fútbol: Clasificación Eurocopa” (La 1), a las 21:34 con 3.610.620 espectadores y un 28.9% de share

CADENAS

Día

Antena 3 14.2% La 1 12.9% Telecinco 9.5% Autonómicas (FORTA) 8.8% Temáticas de pago 8.2% laSexta 6.4% Cuatro 5.4% La 2 3.4% Autonómicas privadas 0.2%

Mes

Antena 3 12.5% La 1 10.8% Temáticas de pago 10.3% Telecinco 9.5% Autonómicas (FORTA) 8.5% laSexta 6.3% Cuatro 5.4% La 2 3.1% Autonómicas privadas 0.3%

PRIME TIME

El Hormiguero: Inma Cuesta y Luis Tosar 15.4% 2.026.000 Hermanos 15.1% 1.315.000 El Conquistador 12.5% 1.200.000 Cuentos chinos 7% 940.000 Cine: Way Down (estreno en abierto) 11.4% 997.000 First dates -rep- 5% 611.000 First dates 6.6% 874.000 Código 10 6.6% 437.000 El Intermedio 6.5% 852.000 Dr. Muerte 2.7% 283.000 Nunca es demasiado pequeño 1.5% 181.000 Nunca es demasiado pequeño 2% 255.000 Se ha escrito un crimen: El equipo perfecto 1.9% 258.000 Se ha escrito un crimen: Escuela para asesinos 3.1% 358.000 Se ha escrito un crimen: Otro asesinato en Cork 3.5% 319.000

LATE NIGHT

Got Talent España 5.1% 156.000 Casino Gran Madrid online show 2.9% 64.000 Hermanos 9.3% 301.000 Españoles en el mundo: Islas maldivas 7.1% 309.000 Españoles en el mundo: Florianopolis 6% 144.000 Dr.muerte 2.8% 110.000 Dr.muerte: La historia no contada 2.2% 51.000 Se ha escrito un crimen: Juego, set, crimen 3.2% 217.000 Se ha escrito un crimen: Un asesinato grande y facil 3.8% 160.000 Se ha escrito un crimen: Cuidados a domicilio 4.7% 120.000

SOBREMESA / TARDE

Amar es para siempre 10.6% 1.070.000 Pecado original 11.3% 1.033.000 Y ahora Sonsoles 12.6% 960.000 Pasapalabra 17.5% 1.629.000 Así es la vida 8.9% 835.000 25 palabras 8.6% 637.000 Reacción en cadena 8.3% 749.000 Informativo 24h 0% 4.000 La Promesa 12% 1.169.000 La Señora 7.9% 661.000 El comodín de La 1 7.8% 576.000 El Cazador 10.3% 823.000 Previo futbol: Clasificacion eurocopa: España-chipre 13.1% 1.245.000 Futbol: Clasificacion eurocopa: España-chipre 24.5% 3.070.000 Zapeando 4.5% 454.000 Más Vale Tarde 6.7% 526.000 Todo es mentira 6.1% 594.000 Cuatro al día 5.7% 434.000 Cuatro al día a las 20h 6.6% 574.000 Saber y ganar 5% 519.000 La vuelta: Programa: Liencres playa-bejes 8% 747.000 Grandes documentales 2.7% 203.000 Las rutas D'Ambrosio 2.3% 197.000 Visitame en un día: Budapest 1.9% 213.000

FRANJA MATINAL

La mirada critica 13.3% 277.000 Entrevista: Alberto nuñez feijoo 14% 288.000 Vamos a ver 12.6% 549.000 Aruser@s 17.2% 376.000 Al rojo vivo 11.4% 469.000 Espejo Público 13.6% 353.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 16.8% 821.000 La ruleta de la suerte 20.7% 1.596.000 La hora de La 1 11.8% 233.000 Mañaneros 8.6% 280.000 Ahora o nunca 7.7% 662.000 Heldt 0.8% 13.000 Heldt 2.3% 43.000 Alerta cobra 3.4% 75.000 Alerta cobra 5.4% 146.000 En boca de todos 4.6% 261.000 El desmarque cuatro 1 2.6% 263.000 Ruta via de la plata: Diario de un ciclista 1.6% 21.000 Nunca es demasiado pequeño 1.4% 23.000 Nunca es demasiado pequeño 1.2% 23.000 Agrosfera 1.3% 24.000 Aquí hay trabajo 1.4% 28.000 La aventura del saber 1.3% 32.000 Diario de un nomada: Operacion plaza roja: Odessa, perla del mar negro 1.3% 30.000 Las rutas D'Ambrosio 1.2% 34.000 Visitame en un día: Napoles 2.7% 88.000 Mañanas de cine: Quince horcas para un asesino 3.7% 210.000 Descubrir: Los altos de chiapas 1.7% 164.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 19.9% 2.032.000 Telediario 1 12% 1.235.000 Informativos Telecinco 15h 11.8% 1.217.000 laSexta Noticias 14h 10.1% 974.000 Jugones 7.3% 752.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 15.2% 1.818.000 Informativos Telecinco 21h 8.6% 1.026.000 laSexta Noticias 20h 7.1% 626.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 16.2% 128.000 Antena 3 Noticias de la mañana 15.2% 173.000 Informativos Telecinco Matinal 10.9% 195.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.