'El Conquistador' sorprendió con el adiós de su concursante más fuerte tras poner a prueba la “sensibilidad” del espectador

El quinto capítulo de El Conquistador en TVE se despidió de uno de los concursantes más polémicos dentro de su equipo y de los más fuertes en general: Guyo.

Todo empezó cuando los Yocahu, las Atabey y los Corocotes tuvieron que enfrentarse a una de las pruebas más emblemáticas del reality, que incluso la cadena advirtió a la audiencia con rótulo sobreimpresionado: “Las imágenes que vienen a continuación pueden herir la sensibilidad del espectador”.

Se trataba del 'Juego de los caníbales', en el que cada equipo debía llevar con la boca la sangre, la grasa y la carne del cuerpo de un cerdo muerto. Metían la cabeza en un cubo con sangre y grasa y con la boca transportaban lo que podían hasta una probeta. Y después, arrancaban con los dientes carne del cuerpo del cerdo y la llevaban hasta la bandeja.

TVE emitió una de las pruebas más impactantes a nivel visual que ocasionó críticas en las redes, pero que a la vez también se convertía en el paradigma del nivel de crudeza al que llegan unos hambrientos concursantes que, por alimentarse, son capaces de superar sus escrúpulos.

Los Corocote fueron los ganadores. Lo que dejó en una situación crítica a las Atabey que seguían con 6 miembros y la capitana, por lo que podían desintegrarse en el siguiente desafío.

Pero el equipo que quedó más tocado fueron los Yocahu porque les descalificaron al tirar una de las probetas con la mano, cuando estaba prohibido.

Todos contra Guyo en la primera asamblea Yocahu

En la primera asamblea Yocahu, Raquel y Julian pidieron explicaciones a la caída de la probeta. Todos los concursantes asumieron la responsabilidad sin señalar a nadie, excepto Guyo que sí transmitió que había visto que fue Montoya quien la tiró.

Todos criticaron esa “puñalada por la espalda” y que fuera más por libre que apoyando al equipo. Sin embargo, los presentadores desvelaron que Guyo decía la verdad y eso rompió la confianza ante un Montoya que seguía negando la evidencia.

El equipo rojo echando la culpa a los demás porque se haya roto su probeta: Es que claro, empujan, qué tramposos, a ver si la ha tirado un rival.......



Lo que dice el VAR #ElConquistador5 pic.twitter.com/vUpZ7Lb1ax — Beatriz Prieto Iglesias (@19Bea91) 2 de octubre de 2023

“Es imposible que no te acuerdes, hemos visto las imágenes varias veces, tocas la probeta, la vuelves a tocar porque se cae y te vas corriendo”, reiteraban los presentadores pero él lo negaba. “No lo asumo porque no lo he hecho conscientemente”.

Aún así, los compañeros apoyaron a Montoya y dieron la espalda a Guyo, al que nominaron.

Desafío entre titanes con la perdición de Guyo

Al desafío acudió Montoya, junto a Gorka y a los gemelos. Y de las Atabey fueron las Joanas las que quisieron jugárselo todo: su permanencia y la extinción del equipo.

Los seis se enfrentaron al reto del manglar, un lugar tan precioso como peligroso, del que debían sacar unas cuerdas de 30 metros de largo, desenredarlas y volver a enrollarlas en los troncos, sin superposición y en línea.

Joana en segundo lugar y por lo tanto, Guyo perdedor del desafío. #ElConquistador5 pic.twitter.com/5SoTxPCT7u — La 1 (@La1_tve) 2 de octubre de 2023

Daniel y Miguel lo lograron los primeros, dejando anonadado a Iantzi: “Nunca he visto una cosa tan perfecta como la vuestra”, aseguró. Minutos después lo lograban las Joanas, en un triunfo que supuso la continuidad del equipo. Mientras que Guyo se alzaba como el perdedor y abandonó la aventura.