Muere a los 58 años Frank Fritz, conductor del mítico 'Cazatesoros' del Canal Historia

Frank Fritz, conocido presentador de Cazatesoros (American Pickers), ha fallecido este lunes 30 de septiembre a los 58 años. Su mánager, Bill Stankey, ha sido el encargado de confirmar la noticia de su fallecimiento en un hospicio de Davenport, Iowa (Estados Unidos).

Según recoge The New York Times, el representante del televisivo ha asegurado que aún no se conoce la causa de la muerte, pero ha desvelado que Fritz ha tenido que lidiar en los últimos años con serios problemas de salud, incluida la enfermedad del Crohn y los efectos secundarios de un derrame cerebral que sufrió en 2022.

Mike Wolfe, su compañero en el mítico formato de Canal Historia, ha lamentado la desaparición del que fuera su pareja televisiva, a quien ha rendido homenaje a través de sus redes sociales: “Con el corazón roto les comparto a todos ustedes que Frank falleció anoche”, empezó diciendo el estadounidense, que ha compartido una imagen junto a él en su cuenta personal de Instagram.

Mike Wolfe llora la muerte de Frank Fritz

“Conozco a Frank desde hace más de la mitad de mi vida y lo que han visto en la televisión siempre ha sido lo que yo he visto, un soñador tan sensible como divertido. El mismo fuera de cámara como en directo, Frank tenía una forma de llegar a los corazones de tanta gente siendo él mismo”, sentenció.

Desde el año 2010, Frank Fritz y Mike Wolfe condujeron en Canal Historia el formato Cazatesoros, un programa en el que la pareja recorría pueblos de Estados Unidos en su camioneta Sprinter, visitando casas, almacenes y vertederos en los que encontraban verdaderos tesoros: antigüedades y objetos de colección que se pudieran comprar y vender. En el año 2022, tras sufrir un derrame cerebral, Fritz se vio obligado a apartarse de los focos y, por tanto, a abandonar la televisión.