Muere Martin Mull, actor de series como 'Roseanne' y 'Sabrina, cosas de bruja', a los 80 años

El actor estadounidense Martin Mull, conocido por sus trabajos en series como Roseanne y Sabrina, cosas de bruja, falleció este jueves 27 de junio a los 80 años. La noticia fue anunciada por su hija Maggie Mull, productora ejecutiva de Padre de familia.

No se ha revelado la causa de la muerte, pero la propia Maggie ha señalado que su padre sufría “una larga enfermedad”.

Mull era bastante conocido en Estados Unidos debido a su extensa trayectoria en el cine y, especialmente, en las series de la televisión norteamericana.

De entre todos sus papeles, que son muchos, destacan los que interpretó en Roseanne (1991-1997) como Leon Carp, y en Sabrina, cosas de bruja (1997-2000) dando vida a Willard Kraft. En los últimos años tuvo apariciones más o menos destacadas en series como The Cool Kids (2018), Not Dead Yet (2023) y The Afterparty (2023).

También trabajó como actor de doblaje y fue compositor musical.