La nueva serie de Sorogoyen, 'Los años nuevos', fija su estreno en dos partes en Movistar Plus+ tras su paso por cines

Movistar Plus+ ha anunciado la fecha de estreno de Los años nuevos, su nueva serie con Rodrigo Sorogoyen (Antidisturbios). La ficción, creada por el madrileño junto a Sara Cano y Paula Fabra (Ángela), tendrá una estrategia de lanzamiento inusual por parte de la plataforma, que también cambiará con la comedia Celeste su ritmo habitual de un capítulo por semana.

Para empezar, Los años nuevos se podrá ver primero “en cines escogidos antes de su estreno en Movistar Plus+”, aunque la compañía aún no ha concretado cuáles ni en qué fechas. Después, una vez haya terminado su paso por salas, la serie llegará a la plataforma en dos partes. La primera, que abarca de los episodios 1 al 5, verá la luz el jueves 28 de noviembre. Y la segunda, que abarca de los episodios 6 al 10, lo hará el jueves 12 de diciembre.

Con esta estrategia, Movistar Plus+ emula lo que Netflix viene haciendo de un tiempo a esta parte con las nuevas temporadas de sus series más importantes. Es decir, dividirlas en dos partes y lanzarlas con semanas o pocos meses de diferencia. Lo hizo con la quinta y última temporada de La casa de papel, con la sexta y última de The Crown y, más recientemente, con la cuarta de Los Bridgerton.

Cabe decir, en lo que respecta también a Los años nuevos, que no es la primera serie de Movistar Plus+ que llega a las salas de cine. Ya lo hizo en 2021 Libertad, de Enrique Urbizu, que se estrenó el mismo día en la plataforma como una miniserie y en la gran pantalla en forma de película. Eso sí, el metraje en ambos casos no fue el mismo: la miniserie tuvo una duración de 200 minutos, mientras que su versión cinematográfica sufrió un remontaje para dejarla en 138 minutos. En el caso de Los años nuevos, Movistar Plus+ no concreta si habrá dos metrajes diferentes, aunque por las palabras de Sorogoyen se puede entender que será el mismo en ambos formatos.

“Poder estrenar Los años nuevos en cines antes de su llegada a Movistar Plus+ me ilusiona especialmente. Ofrecer esta experiencia única al espectador de ver la serie al completo y en pantalla grande, poder sumergirse de lleno en la historia que planteamos sobre esta pareja que forman Ana y Óscar es una gran oportunidad para transitar por este relato sobre cómo se conocen los protagonistas, se enamoran e inician una relación, en la primera parte; y cómo en la segunda parte se enfrentan al paso del tiempo, a las vicisitudes propias del transcurrir de los años, los proyectos, las pérdidas, la madurez, es decir, la vida”, dice el director y cocreador de la serie.

Sinopsis de 'Los años nuevos'

Ana cumple 30 años el día de Año Nuevo con la vida aún por resolver: vive en un piso compartido, no le gusta su trabajo, cambia a menudo de amigos... Óscar cumple 30 años el día de Nochevieja con la vida casi resuelta: médico vocacional, amigos fieles, y una relación que va y viene. La noche en la que los dos cumplen los 30 se conocen, se enamoran, y comienzan una relación cuyas idas y venidas se alargarán diez años.

Sobre la serie

Creada por Sara Cano, Paula Fabra y el propio Sorogoyen, esta serie supone el regreso del cineasta a una temática, la de las relaciones de pareja, que ha estado presente en buena parte de su filmografía. Los años nuevos muestra el recorrido vital de una pareja a lo largo de una década, narrado en 10 episodios que giran en torno a un mismo momento: el cambio de año.

Iria del Río (El Inmortal, Antidisturbios) y Francesco Carril (Volveréis, Galgos) encarnan a Ana y Óscar, la pareja protagonista. Sorogoyen, también productor ejecutivo de la serie, dirige cuatro de los diez episodios que conforman la historia. Los otros seis capítulos están dirigidos por Sandra Romero (Por donde pasa el silencio) y David Martín de los Santos (La vida era eso). También participan en el guion Marina Rodríguez Colás y Antonio Rojano.

Rodada en diversas localidades de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Lyon y Berlín, Los años nuevos es una serie original Movistar Plus+ en colaboración con Caballo Films y en asociación con ARTE France que será distribuida internacionalmente por Movistar Plus+ International.