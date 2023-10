Orestes hizo su contundente debut en 'El cazador' como 'El Espartano' pero con un apodo inevitable: “El del Rosco”

Orestes Barbero ha iniciado una nueva etapa en televisión, fuera de Pasapalabra y dejando atrás su labor de concursante estrella. El burgalés ha debutado este jueves 19 de octubre como uno de los nuevos integrantes de El cazador de La 1.

Rodrigo Vázquez ha dado la bienvenida al joven, graduado en Filología, que en su nueva andadura televisiva asume un nuevo apodo: El Espartano. Ese es su seudónimo como uno de los cazadores que ya formaban parte del formato de Mediacrest, Erundino Alonso, Paz Herrera, Ruth de Andrés y Lilit Manukyan. Eso sí, su identidad sigue estando muy clara para unos y otros: “El del Rosco”, se referían a él durante este debut.

Sergio, Joaquín, Sole y Merche han sido los aspirantes de Orestes en su estreno. “¡Qué fuerte!”, exclamaba este última al ver entrar al mítico participante de Pasapalabra. “¿Has escuchado lo que han dicho ahí atrás?”, apostillaba Vázquez: “¡El del rosco! ¡El del rosco!”. “No había llegado a escuchar... Será por el rosco de vino de Navidad”, bromeaba sin hacer alusión explícita a Pasapalabra.

“Me impones mucho, Orestes”

Aunque aún nervioso en su primera vez, el joven sí que supo sacar de sus casillas a los participantes: “¡Me mira muy fijamente!”, reía Merche, por ejemplo, durante su primer careo. “¡Hombre, es que es un cazador!”, soltaba el presentador.

A continuación se enfrentaba a Sole, una auxiliar administrativa que recibió un emotivo vídeo saludo de sus compañeras del departamento de servicios sociales del municipio de Alfafar. “Cuánta gente he visto por aquí de repente. Me he dicho: 'esta tarde me pongo morado'”. “Antes estaba menos nerviosa... Va a ser por la presencia de Orestes. Me impones mucho, Orestes, que lo sepas”, le dijo esta última.

Le sobraron 23 segundos en su primera caza

A la caza final llegaron tres de los cuatro, Sergio, Joaquín y Merche, con 19 preguntas de margen y 21.000 euros en juego. “Habéis jugado muy bien, muy rápido y con mucha cultura. Os felicito. Pero al hilo de lo que decíamos antes: el oso polar tiene que moverse mucho para llegar a capturar a sus presas, y en cambio tengo la suerte de que os tengo al ladín”, advertía Barbero, que no tuvo piedad.

Pese a contar con un rebote acertado, los participantes no tuvieron opción ante el debutante, que les “pilló” con 23 segundos de margen. El castellanoleonés deja bien clara su dimensión de “hueso” dentro del destacado formato de las tardes de TVE.