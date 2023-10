Marcos Llunas (representante de España en Eurovisión 1997) reapareció en 'El Hormiguero' y no le reconocieron

Ana Mena visitó El Hormiguero, este miércoles, para presentar su nuevo single y promocionar su actual gira 'Bellodrama Tour'. Sobre ello bromeó recordando cómo filtró ella misma por error su canción, meses antes del lanzamiento: “Fue un marrón tremendo”.

También explicó lo impactante que fue para ella llenar el WiZink Center con 15.000 personas, el pasado 9 de septiembre: “No gané nada, de hecho, perdí. Lo hice con todo el cariño del mundo, hice una inversión gigante, pero era algo con lo que soñaba, quería dar al público lo mejor, y quería que se fueran con las ganas de volver. Puse un mega escenario, suelo con vinilo, miles de bailarines, efectos...”

Y tras la entrevista, Pablo Motos propuso a la cantante un juego en el que entraron cinco personas a plató y debían adivinar quién era podólogo bovino, buzo recogepelotas de golf, terapeuta de sonido, campeona de tirachinas y “representante de España en Eurovisión que quedó en sexto lugar”, indicaron Trancas y Barrancas.

Aunque confesaron no tener a ninguno claro, Mena señaló al cuarto como posible cantante por el estilo. Tras él, fueron adivinando al resto atinando con todos ellos, hasta que volvieron al eurovisivo.

“Soy Marcos Llunas” desveló con una sonrisa ante la sorpresa de los presentes. Y las hormigas explicaron que no solo había quedado sexto en Eurovisión en 1997 con el tema 'Sin rencor', si no que había quedado primero en el Festival de la OTI dos años antes. Un certamen que Mena no conocía y el cantante explicó: “Era igual que Eurovisión pero en América. Mi padre, que como todos sabéis es Dyango, quedó segundo”.

Y antes de marcharse, explicó cómo había acabado esa noche en El Hormiguero: “He pasado de camino porque me iba a Perú. Me han dicho que venga a ver a Pablo y aquí estoy”, desveló.

Cabe recordar que Llunas viene de una estirpe musical, ya que su padre se dedicaba a ello, pero también su hijo - Izan Llunas- que triunfó en La Voz Kids con estilo Justin Bieber.