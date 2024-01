'OT 2023' vivió su noche más difícil con la expulsión de Álvaro y la propuesta de Abraham Mateo a una concursante

La Gala 9 de OT 2023 fue una de las más complicadas para el jurado. “Lo de hoy es una putada”, confesó Pablo Rouss, a lo que se añadió Cris Regatero asegurando que cualquier cosa que dijeran “va a ser injusta”. Y lo redondeó Buika con su habitual humor: “Hoy está siendo muy complicado y eso que sabéis que me la pela todo”.

El nivel de las actuaciones fue tal que hasta Abraham Mateo acabó proponiendo una colaboración a Naiara, que ella aceptó rápidamente. Mientras que el público decidía que Paul Thin seguía en la Academia y convertía a Álvaro Mayo en el octavo expulsado de la edición.

Todo ello en una noche que arrancó con la actuación grupal a ritmo del Solo quiero bailar de Zenttric.

Adiós al shippeo 'Polvorón' entre Álvaro y Paul

Álvaro Mayo fue el primero en aparecer en el escenario, subido a una tarima, para convencer de su continuidad en la Academia interpretando el I Want Love, de Jessie J.

Le siguió un Paul Thin totalmente a solas, pero sin necesidad de compañía, para meterse en el papel de rapero y versionar la sesión núm. 57 de Bizarrap con Milo J. Una actuación que no convenció a Buika por su “ansia” al cantar y bailar a la vez, y “boicotear su voz”.

Los dos se abrazaron para escuchar a Chenoa leer la decisión de la audiencia: “Los espectadores han decidido con un 61% de los votos que el concursante que debe seguir en la Academia sea Paul Thin”. Los presentes estallaron en aplausos, mientras algunos no podían reprimir las lágrimas.

Así fueron las 6 actuaciones y el último dúo

Martin asumió la tarea de hacer suya la composición de Kenny Loggins que fue el tema central de la película Footloose protagonizada por Kevin Bacon. “Va a ser el número que recuerde con más cariño”, aseguró él al acabarlo. Rouss estuvo de acuerdo y tildó la actuación como “la mejor” del joven.

El último dúo de la edición lo protagonizaron Juanjo y Naiara que entonaron La Cigarra, en su reciente versión de Natalia Jiménez a coro con Lila Downs. Abraham Mateo aplaudió la “afinación” del joven y subrayó la voz “clara, limpia, con fuerza y potencia” de Naiara. Tanto le había gustado el registro de la joven que le hizo la siguiente propuesta: “Me encantaría que nos viéramos en el estudio porque podríamos hacer muchas locuras juntos”. A lo que ella respondió que le encantaría.

Los dos cruzaron la pasarela, felices, aunque ella algo más tras la propuesta de colaboración.

La ración de dinamita la puso Ruslana al cantar Beggin', el clásico de Frankie Valli & The Four Seasons, en la reciente versión de Måneskin. Regatero lamentó no haber visto a la artista que es en la actuación, por lo que la propuso para la nominación.

El mayor cambio de registro lo hizo Lucas, tras el rock de la semana anterior, en esta ocasión se puso romántico con el clásico Nada cambiará mi amor por ti. Un giro que no convenció a Buika que le propuso para la nominación.

El soul se apoderó de todo el estudio con la llegada de Bea y su versión del River Deep, Mountain high de Ike y Tina Turner. Regatero opinó que estaba ante una “de las mejores voces de la Academia” y que se había “llevado por delante el escenario”.

Cerró la ronda de actuaciones Chiara, que interpretó el tema Kill Bill, de SZA. Rouss valoró el “trabajo y los consejos” que la joven había sabido procesar, aseguró que lo había hecho “increíble” pero “por debajo del resto de compañeros, por eso la nominó.

Ruslana se convierte en la favorita y Chiara y Lucas, los nuevos nominados

Las tres concursantes más votadas para ser la favorita de la semana fueron Ruslana, Chiara y Naiara. Y con un 30,6% de los votos, se llevó tal reconocimiento la maña que, no cruzó la pasarela porque ya no conlleva la inmunidad.

El destino hizo que ella misma estuviera nominada, junto a Paul, Chiara y Lucas. Los profesores salvaron a Paul y los compañeros hicieron lo propio con Ruslana.

PAUL, CHIARA, LUCAS y RUSLANA son LOS ÚLTIMOS CONCURSANTES PROPUESTOS para abandonar la Academia 😔 #OTGala9 ¿A quién salvarán los profesores? ✨ ¿Y los compañeros? 🤝🏻💙 ¡CORRE A VERLO! 👉🏻 https://t.co/hiNbmTGhZl pic.twitter.com/V6mtSglgiV — Operación Triunfo (@OT_Oficial) 29 de enero de 2024

De forma que Chiara y Lucas se convirtieron en los nominados de la semana.