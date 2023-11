Pablo Motos desvela por qué nunca lleva pinganillo en 'El Hormiguero': “Me lo puse el primer día, hace 18 años, y lo tiré”

Pablo Motos explicó este martes por qué no lleva pinganillo cuando presenta El Hormiguero. El valenciano desveló este detalle durante su entrevista con Los Morancos. Concretamente, cuando Jorge Cadaval se percató del folio que Motos estaba mirando en ese momento para formularles una pregunta.

“Todo esto es tu guion, ¿no? Yo no sabía que tenías un guion. Yo pensaba que tú tenías un pinganillo”, dijo el cómico. “Yo no tengo pinganillo, me da mucho asco”, respondió el showman con total franqueza.

Según sus propias palabras, al presentador de Antena 3 no le gusta llevar pinganillo por dos motivos. El primero, “porque te mandan, y no me gusta que me manden”. Y el segundo, “porque hace un ruidito al final que la gente que tiene un oído normal no tiene, pero yo tengo un oído muy raro”. “Entonces”, continuó explicando, “me lo puse el primer día hace 18 años y dije: 'Uy'. Y lo tiré. Y así nadie me dice nada y hago lo que me da la gana”.

Así pues, a falta de pinganillo, lo que hace Pablo Motos es tomar “notas a la antigua” y escribir en un papel las secciones y las preguntas que tiene que hacer a sus invitados, tal y como explicó este martes a los hermanos Cadaval.