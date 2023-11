Pablo Motos, sobre la amnistía: “Nunca había sentido vergüenza de ser español. Si viajo fuera diré que soy europeo”

Pablo Motos no está de acuerdo, ni mucho menos, con el pacto que han alcanzado PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez. El acuerdo entre ambos partidos, cerrado en la tarde del jueves, incluye la ley de amnistía, el traspaso de las Rodalíes (servicio ferroviario de Cercanías) y la condonación de más de 14.000 millones de euros de deuda de la Generalitat, tal como recoge el documento oficial.

Los socialistas todavía necesitan llegar a un acuerdo con Junts, el partido de Carles Puigdemont, para sacar adelante la investidura de Sánchez, pero el pacto con Esquerra ya ha encendido los ánimos de quienes se oponen a estas concesiones, como es el caso de Motos y sus compañeros en la tertulia de actualidad de El Hormiguero, que así lo dejaron claro en la emisión de este jueves.

Motos: “Yo no quiero decir que soy español”

El presentador dejó una de las frases más contundentes al reconocer que, hoy por hoy, se avergüenza de ser español. “Llevo toda mi vida en los medios de comunicación, que ya son unos años, y nunca había sentido vergüenza de ser español. Nunca me había pasado. Y probablemente, si viajo fuera y me preguntan que de dónde soy, diré que europeo. Yo no quiero decir que soy español, de un lugar donde parece ser que hay presos políticos y, por lo tanto, este no es un sitio libre”, dijo el showman. “Lo que pasa es que esto es mentira”, respondió Juan del Val en relación a la existencia de presos políticos en nuestro país. “Claro, claro”, añadió Motos.

Para entonces, el resto de tertulianos ya habían manifestado su absoluto rechazo al pacto entre PSOE y ERC. Fue el caso, por ejemplo, de Cristina Pardo, una de las que más se posicionó en contra de este asunto: “Uno de los principios fundacionales del socialismo es la igualdad entre ciudadanos y, la verdad, a mí este pacto me parece muy poco igualitario. No somos iguales en derechos, no somos iguales en deberes, no somos iguales a la hora de afrontar nuestras deudas y, por lo tanto, me sorprende que el socialismo vaya en contra de uno de sus principios fundacionales”.

“En nombre de algunos españoles has decidido que no todos los españoles seamos iguales ante la ley, con los mismos derechos y con los mismos deberes”, señaló la copresentadora de Más vale tarde, que añadió poco después: “El mensaje con el que te quedas es el de 'oye, resulta que unos tipos que no han sabido gestionar, que tienen una deuda tremenda y que, incluso, son sospechosos de haber malversado dinero público, resulta que al final la deuda la tengo que pagar yo. ¿Por qué?'”.

Roca: “No hablaría de negociación, sino de chantaje”

Además, la periodista de laSexta lamentó que se tilde “automáticamente” de “facha, fascista o de derechas” a todo aquel que critique las cesiones del PSOE a ERC. De hecho, defendió que “se puede estar en contra de este pacto y ser socialista, ser de izquierdas”. “Se podía”, puntualizó Pablo Motos, que no estaba de acuerdo con ella en este apartado. “No, Pablo, yo a esto me niego. No todo el mundo que esté en contra de este pacto que ha cerrado Pedro Sánchez es fascista o facha”, reiteró Pardo.

A todo esto, Nuria Roca dijo que ella “no hablaría de negociaciones” en lo que respecta a socialistas e independentistas, “sino que hablaría de chantaje”. “El PSOE dice que también habrá concesiones por parte de Puigdemont. Igual se corta el flequillo”, ironizó Motos.

Por su parte, Juan del Val expuso lo que está pasando entre el Gobierno central y los partidos catalanes con este ejemplo: “Tú vas con tu bicicleta y llega el malo, que te quiere robar la bicicleta. Entonces, si se la das no te pega. Pero esto no es así. El malo sigue siendo malo. Entonces, te quita la bicicleta y te dice 'esto es convivencia'. No, esto no es convivencia, esto es abuso”. “El problema es que la bicicleta es nuestra, pero el que se la da es otro”, comentó Tamara Falcó. “Se la da tu presidente y el mío”, respondió Del Val. Poco después, Pablo Motos cambió radicalmente de asunto para comentar la reacción de una joven en TikTok al ver a su novio por primera vez sin barba.