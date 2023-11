Bárbara Rey aclaró dos detalles ficcionados de 'Cristo y Rey', y su hijo opinó del emérito

Joaquín Sánchez se sentó este jueves con Bárbara Rey en una entrega de Joaquín, el novato que sirvió como promoción del estreno en abierto de Cristo y Rey, serie de Atresplayer sobre la vida de la vedette y Ángel Cristo que aterrizará el próximo miércoles 8 de noviembre en el prime time de Antena 3.

Durante la entrevista, el exfutbolista del Betis preguntó a la murciana qué partes de Cristo y Rey, proyecto en el que ella participó asesorando en los guiones, habían sido reales y cuáles ficcionadas. “En la serie, en ese momento en que tú entras en Zarzuela, se cuenta que te cruzas con Doña Sofía. ¿Eso no es verdad?”, se interesó.

“Eso, no. Hay que entender, y se explica claramente, que hay una parte que es ficción, ¿comprendes? Tenía que encajarse de alguna manera”, respondió Bárbara Rey. “Al igual que nunca he tenido ningún tipo de relación sentimental con él en la Zarzuela. Me parece que hubiera sido una falta de respeto, yo no lo habría hecho”, prosiguió la actriz.

“Pero él te recibía en Zarzuela y ella [Doña Sofía] estaría allí, ¿no? ¿O nunca la viste?”, insistió el presentador mientras la exvedette aseguraba que nunca vio a la reina emérita en el palacio durante sus visitas a Juan Carlos I. Donde sí afirmó que coincidían era en las recepciones que realizaban los reyes en las que ella era asidua invitada: “¿Crees que sabía o intuía algo?”, cuestionó el andaluz. “Totalmente, estoy convencida. También es verdad que ellos tenían una relación determinada”, deslizó Rey.

“En dos ocasiones, en un besamanos, me retuvo y estuvo hablándome y preguntándome cosas. Luego buscó un momentito para acercarse a mí y preguntarme por los niños, cosa que yo no vi que hiciese con los demás. Que cómo me iba... Ahora que lo pienso, yo tendría que haberle dicho: 'Si usted sabe mejor que yo cómo me va'”, dijo con sorna la de Totana, provocando las risas de Joaquín. “¿Para qué me pregunta eso? Pero, bueno, vamos a tomárnoslo con sentido del humor. Tampoco hace falta dramatizar las cosas”, concluyó la entrevistada.

La opinión del hijo de Bárbara Rey sobre el emérito

Además, Bárbara Rey desveló durante su charla con Joaquín un dato que nadie conocía hasta la fecha: el outfit que llevaba durante su primer encuentro con el rey Juan Carlos: “Yo vestía supermoderna, superdivertida. Iba vestida de una manera que, desde luego, no era lo propio para ir a Zarzuela. Nunca lo he comentado. Era un pantalón negro estrecho, unas botas de charol negras que me llegaban hasta aquí [la rodilla] y una camisa”, desveló.

El programa también contó con la participación de Ángel Cristo 'junior', hijo de la actriz con el domador, quien se posicionó abiertamente sobre la figura del emérito y la relación que tuvo con su madre. “Se portó muy mal con ella y la gente no sabe lo que pasó. Se tiene que ver, porque tiene una imagen de campechano y buena gente y no, todo lo contrario”, opinó.