Motos “pinchó” a Reverte en 'El Hormiguero' para criticar a Sánchez: “Es mi postura, pero no quiero hablar”

Este miércoles, Arturo Pérez-Reverte volvió a El Hormiguero para promocionar su último libro 'El problema final'. Una novela negra “clásica” que traslada al lector a 1960, a un hotel en Utakos, cerca de Corfú, donde nueve individuos quedan atrapados por un inesperado temporal.

Sobre su presente publicación y las pasadas - junto a su etapa como reportero de guerra- el escritor explicó que había aprendido que “lo que más corroe, lo que más enfrenta, mina la convivencia y hace al ser humano ser malo, es la religión y el nacionalismo”. Momento en el que Pablo Motos aprovechó para virar la conversación hacia la política y crítica al Gobierno:

“Hablando de nacionalismos, ¿qué te parece lo que está haciendo Pedro Sánchez con Puigdemont?”, preguntó ante un Reverte que fue escueto. “Yo estoy en contra de la amnistía. Sobre eso no quiero hablar. Todos son muñecos, toda España es comparsa de Sánchez, todos trabajan para él. Para que él esté en la Moncloa”.

Seguidamente, el escritor señaló lo buen personaje de novela que sí sería Sánchez: “Dicho lo cual entiendo a Pedro Sánchez, me parece un personaje fascinante para un novelista, es una fuente de inspiración extraordinaria (...) Es valiente tenaz, atrevido, sin escrúpulos, sin duda es el político más interesante de España y posiblemente de Europa”.

Para añadir lo siguiente: “Que no parezca una crítica, en el aspecto social ha hecho cosas que están muy bien”, pero sobre ello Motos no preguntó más detalles. En cambio, sí comentó que tanto en la guerra como en la política actual “lo que se pierde antes es la verdad”, y volvió a pedirle opinión a Reverte: “Me parece mal, esa es mi postura, pero no quiero hablar”, y tras pedir que no le metieran en tal jardín zanjaron el tema.