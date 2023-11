Pablo Motos criticó a Pedro Sánchez en 'El Hormiguero' y buscó la complicidad de Alfonso Guerra: “¡Pero dígalo usted!”

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra acudió a El Hormiguero a pesar de no gustarle la televisión porque “la editorial [del libro que acaba de lanzar] tiene mucho interés”, confesó.

Una vez en el programa, la mayor parte de la charla con Pablo Motos versó en torno al nuevo Gobierno de coalición. “¿Qué le parece?” fue la primera pregunta que le lanzó el presentador y el invitado subrayó, antes que nada, estar en contra de la violencia de los últimos días: “No se puede aguantar que en política vayan a las sedes de los partidos para insultar”.

Un tema que volvieron a retomar más tarde, cuando Motos opinó que si Pedro Sánchez “dice que va a hacer un muro contra la derecha es quien está incitando a no gobernar para todos y metiéndole fuego a la mecha”, y Guerra sencillamente comentó: “Usted lo está diciendo”. A lo que el presentador respondió entre risas: “Pero dígalo usted”, buscando su complicidad para criticar la actitud del presidente.

Y es que, durante la entrevista el histórico dirigente socialista sí se mostró crítico con algunas decisiones del PSOE como aceptar la amnistía, dar mucho poder a Puigdemont y hasta mostró antipatía hacia el “podemismo”, por lo que Motos le preguntó lo siguiente: “Le noto bastante crítico ¿sigue siendo de izquierdas o se ha hecho usted facha?”. A lo que Guerra respondió contundente: “Ahora hay un sector de la izquierda que cuando ve que uno es de verdad de izquierdas le llaman facha. Porque se mira en el espejo”.

Para acabar corrigiendo al presentador cuando dio por hecho que estaba en contra del PSOE: “Yo no me he pronunciado en contra de mi partido, usted se ha equivocado. Creo que es el partido más importante de España pero ahora está viviendo una desorientación (...) pero lo defiendo. Estoy en contra de una u otra medida, pero no en contra de mi partido”, zanjó.