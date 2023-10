Un palestino corrige a Susanna Griso tras aludir a la noticia sin confirmar de los bebés decapitados

La guerra entre Israel y Hamás sigue ocupando horas de emisión en televisión, y dando pie a tensos momentos en platós de magacines de actualidad. Este lunes, la protagonista de uno de ellos era Susanna Griso, en Espejo Público, cuando dio paso a un ciudadano palestino, Ahmad Abu Zbeida, para hablar de los ataques del ejército israelí a la población civil en la Franja de Gaza.

El entrevistado ha afeado la forma de informar del conflicto por parte de los medios españoles y ha cuestionado que la presentadora aludiera a una de las numerosas noticias sin confirmar que circula desde el comienzo de la contienda.

El programa daba paso a este testimonio después de escuchar a Edy Polonsky, superviviente del ataque a un kibutz. Ahmad, que trabaja como educador social en España, ponía el foco en la situación que se vive en Gaza en estos momentos. “Mi familia vive en la zona del medio, que se supone que es una zona segura donde no deben caer las bombas”, explicaba en su primera intervención, en la que reivindicaba: “Hablamos de un pueblo que lleva 75 años bajo una ocupación militar y que es bombardeado. Los bombardeos no distinguen entre escuelas, hospitales, iglesias y mezquitas”.

“Todo lo que hay en Gaza es un objetivo militar para que ejército de Israel”, prosiguió, repasando las cifras de muertos palestinos de las últimas dos semanas, con especial atención a los niños, y recalcó que Polonsky vivía en una zona ocupada. “Ahí está el conflicto, tenemos que volver 75 años atrás”.

“¿Por qué se muestra la solidaridad con unos y no con otros?”

Tras reconocer esta situación, Griso planteó que “estaría bien que comenzásemos condenando el ataque terrorista en los kibutzs”. “Pero usted no ha pedido al de antes que condene los ataques a los palestinos. Esa es la doble vara que usan todos, incluso ustedes. Usted no le ha pedido que condene la muerte de 1.873 niños. ¿Por qué no lo ha pedido? Eso es lo que nos duele a los palestinos. ¿Por qué se muestra la solidaridad con unos y no con otros?”.

“La solidaridad es obligada con palestinos y con israelíes. Puedo culpar a sus gobiernos, pero no a ustedes”, interrumpía Griso el discurso, mientras el invitado continuaba con su argumentación: “Todas las vidas deberían valer lo mismo, pero no es así”, decía, para luego señalar que “si deshumanizas a las personas palestinas, haces esto y no afecta al mundo”. Con estas palabras aludía a una expresión del anterior testimonio, que al referirse a los árabes, dijo “esta gente, por así llamarlos”.

“No está en mi ánimo discutir contigo, pero alguien que decapita niños y viola a mujeres muy humano no parece. Los propios terroristas se definen a sí mismos”, respondió Griso al comentario. Aludía con ello a las informaciones sobre una supuesta matanza de 40 bebés israelíes por parte de Hamás en el kibutz Kfar Aza. La reportera Nicole Zedeck, del canal i24News, daba esta información, citando a soldados; mientras que la cuenta oficial del Estado de Israel en Twitter, que gestiona el Ministerio de Exteriores difundió el vídeo con el testimonio. No obstante, estas informaciones han sido cuestionadas por medios internacionales, empezando por la agencia turca Anadolu que, partiendo de fuentes del ejército israelí, no existían pruebas para confirmar esos supuestos crímenes.

Ahmad aludió a esto mismo. “No quiero discutir con usted, pero hasta la Casa Blanca ha tenido que rectificar estas declaraciones. No había ninguna imagen de un niño decapitada ni de mujer violada. Lo dijo Biden y al día siguiente la Casa Blanca tuvo que rectificar. No hay ninguna evidencia”.

En todo caso, el hombre planteó una hipótesis a la periodista de Antena 3: “Digamos que esto ha pasado: ¿esto justifica la matanza de 1873 personas?”. “En ningún caso se justifica la matanza de civiles”, contestó Griso, que se mostró “de acuerdo” con él. Israel tiene derecho a la autodefensa, pero no con cualquier método“.