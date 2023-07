Paloma García-Pelayo reaparece en 'Lazos de sangre' junto a Beatriz Cortázar tras su fichaje por Antena 3

Paloma García-Pelayo y Beatriz Cortázar continúan con su andadura televisiva lejos de los dominios de Ana Rosa Quintana. La primera de ellas se ha unido este martes al debate de Lazos de sangre que esta temporada presenta Jordi González en La 1 y del que ya formaba parte la segunda desde su primera entrega. De esta manera, queda patente que las periodistas han tomado caminos idénticos tras abandonar Telecinco y fichar por Antena 3, donde en septiembre figurarán como colaboradoras fijas de la cadena.

Paloma García-Pelayo ha reaparecido en el formato de TVE que esta semana dedicaba el programa a la trayectoria de Mecano y sus componentes. La tertuliana ha coincidido en plató con Beatriz Cortázar, quien fuera su compañera hasta hace unas semanas en El programa de Ana Rosa. Para Cortázar, esta era su tercera vez en el espacio de La 1 después de participar también en las dos primeras entregas de la temporada en las que se habló de Tamara Falcó y Massiel.

¿Qué tiene que ver Nacho Cano con la historia de amor de Penélope Cruz y Javier Bardem? #LazosMecano https://t.co/eJxUhecgTi pic.twitter.com/U2rw8T6XSU — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) 25 de julio de 2023

Parada en TVE antes de saltar definitivamente a Antena 3

García-Pelayo y Beatriz Cortázar han hecho una 'parada' en Televisión Española antes de convertirse en colaboradoras fijas de Antena 3. Ambas debutaron durante el especial de Y ahora Sonsoles por la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la primera a través de un vídeo en el que aportaba algunos datos, mientras Cortázar sí llego a pisar el plató de Sonsoles Ónega.

Sin embargo, esta aparición fue puntual y no será hasta septiembre cuando se unan definitivamente al plantel de colaboradores del magacín vespertino de Antena 3, el que se reencontarán con otro rostro de Telecinco, la extertuliana de Sálvame Pilar Vidal. Así lo confirmaba Cortázar hace unos días: “Aunque me visteis hace unos días en el especial que Sonsoles Ónega dedicó a la boda de Tamara Falcó, no será hasta septiembre cuando empiece oficialmente”, puntualizaba. A partir de ahí, afirmó que estará “en lo que me pidan”.

¿A qué se dedica ahora José María Cano? Paloma García-Pelayo tiene la respuesta y nos la da en #LazosMecano 👇 pic.twitter.com/1kGBnDXKlr — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) 25 de julio de 2023

Ana Rosa comentó la marcha de sus tertulianas

El pasado jueves, en un encuentro con los medios de comunicación, Ana Rosa Quintana fue preguntada por las salidas de sus colaboradoras, concretamente por las de Beatriz Cortázar y Paloma García Pelayo. La presentadora deja claro que “no hubo oportunidad” de retenerlas en Mediaset. “Cuando nos lo comunicaron, ya estaba hecho”, afirmaba.

En cualquier caso, aseguraba respetar la decisión porque entiende que “todo el mundo tiene derecho a cambiar de empresa, de programa y de asegurarse su futuro económico”. Además, señaló que no hubiera sido posible un acuerdo, al menos en uno de los casos: “Aunque me hubieran dado la oportunidad, yo no le podía pagar lo que le están pagando”.