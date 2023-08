Patricia Conde se centra en “el gran José Mota” y no vislumbra un regreso de 'Sé lo que hicisteis': “Volver sería raro”

La 1 de TVE emite este jueves la tercera entrega de José Mota Live Show (22:35 horas), su nuevo programa de humor capitaneado por el cómico manchego y Patricia Conde. El formato, estrenado el pasado 20 de julio, permanece invicto después de dos emisiones. Una racha que intentará alargar esta semana a base de sketches y mucho humor en directo, dos de los ingredientes que han marcado la carrera de la vallisoletana desde que se diera a conocer hace más de 20 años en El Informal (Telecinco; 1999-2002).

ENTREVISTA | José Mota se pasa al 'directo' en TVE: "Me siento muy a gusto en una cadena en la que el silencio tiene un valor"

Sin embargo, ha sido ahora, dos décadas más tarde, cuando por fin ha podido quitarse esa espinita que tenía clavada y trabajar por primera vez con Mota. “No le puedes decir que no al gran José Mota. Para mí es uno de los grandes cómicos que tenemos”, afirma la presentadora durante su encuentro con verTele y otros medios en la presentación del programa.

Durante la charla, Patricia Conde se muestra agradecida por haber trabajado con un sinfín de humoristas de nuestro país, a la vez que manifiesta su fascinación por el humor británico, con los Monty Python y Ricky Gervais a la cabeza. Aun así, afronta su carrera huyendo de cualquier referente: “Nunca he querido ser igual que nadie ni hacer lo mismo que hacen los demás”.

Y no le ha ido mal, como demuestran los éxitos que ha cosechado durante su trayectoria. Entre ellos, el de Sé lo que hicisteis, (laSexta; 2006-2011), programa que no se ve retomando porque considera que “volver sería raro”. De ahí que prefiera dejar atrás el pasado -lo que incluye su sonada polémica con MasterChef Celebrity, de la que evita pronunciarse, y el día que rechazó presentar el Caiga quien caiga de mujeres- para centrarse en el presente y el futuro más inmediatos, que pasan por José Mota Live Show y otro programa de La 1, Invictus, que estrenará en septiembre.

Has contado en la presentación que tuviste que anular tus vacaciones para estar en 'José Mota Live Show'.

No soy, para nada, de organizar vacaciones ni de comprar billetes tres meses antes como hacen algunos de mis amigos... Pero, de repente, me puse a organizarlo. Dije 'venga, voy a ser una persona normal y voy a organizar mis vacaciones con mucho tiempo'. Y así lo hice, y pensando que como ya había terminado de grabar los 13 programas de Invictus, podía hacer la promo de la película Vacaciones de verano e irme de vacaciones. Pero me llamaron de José Mota Live Show y dije “¿en serio? Llamad a Manuel, que es mi representante”. Y al día siguiente ya estaba reunida con Jose, porque no puedes decir que no al gran José Mota.

Jose, para mí, es uno de los grandes cómicos que tenemos. Afortunadamente tenemos una cantera de cómicos impresionante, y Jose es uno de ellos. Y también un actor consagrado que ha demostrado tener grandes dotes interpretativas. Me encantan estos compañeros que son supercompletos y que tan pronto te hacen un programa en directo como un concurso, una película, un drama o una comedia. Estos actores que se transforman de esa manera son una de las cosas que más me gustan de mi profesión. Admiro muchísimo a Mota y tenía muchísimas ganas de trabajar con él.

Después de tantos años en la profesión, ¿cómo alternas esos momentos en los que se te juntan varios proyectos a la vez con otros periodos que son más tranquilos?

Tengo la gran suerte de que, cuando he estado inmersa en un proyecto, me han salido otros a los que he tenido que renunciar. Nos suele pasar a casi todos, ¿eh?. Siempre pienso que por qué no se ponen un poquito de acuerdo, se organizan y cuando acabe una cosa hago la otra. A mí me hace mucha gracia cuando leo entrevistas de actores y actrices que me gustan, como por ejemplo Jennifer Lawrence, que dicen que estuvieron a punto de hacer cierta película. Pues yo siempre me pregunto cómo hubiera sido la película cambiando al actor o a la actriz principal.

Quiero ser prudente y hacer las cosas bien, no acaparar ni abarcar mucho. Si me toca una cosa, me centro en ella. Ya hice esa locura tan sana que era salir de un directo [Sé lo que hicisteis] e irme corriendo al teatro [Los 39 escalones]. Estuve así un año porque tenía entonces 30 años, no había nacido mi hijo y era 'ahora o nunca'. Ahí no tenía más vida que la del trabajo. Además de lunes a domingo, por lo que no descansaba ningún día. Me gustaba ese ritmo, pero sabía que iba a ser para un ratito. Ahora disfruto de otra manera más reposada. Primero esto, y cuando lo acabe haré otra cosa.

Durante la presentación has mencionado a varios de los cómicos con los que has trabajado a lo largo de tu carrera, como Flo, los chanantes o Santiago Segura. ¿Qué diferencias has encontrado a la hora de trabajar con José Mota?

Cada persona es un mundo, pero lo bonito es que a todos nos une la misma pauta, que es el humor. Todos tenemos sentidos del humor diferentes, muy dispares, pero bebiendo de muchas fuentes se crea un humor más abierto, más para todos. Al final entiendes lo que le gusta a la gente: un poquito de Segura, un poquito de Mota, un poquito de Miki Nadal, un poquito de los chanantes... He tenido la suerte de pasármelo superbien con todos.

Y no solo con ellos, sino también con otros cómicos con los que no he trabajado, pero a los que admiro muchísimo. Por ejemplo, me hace mucha gracia el humor inglés. Me encantan los Monty Python y cómicos británicos como Ricky Gervais. Cada uno tiene su estilo y a cada cual mejor, así que no tengo ninguna queja. Todo lo contrario. Me siento una persona muy afortunada y agradecida por haber podido trabajar con cada cómico de este país.

¿Te gustaría, en un futuro, hacer un humor cercano al estilo Ricky Gervais en los Globos de Oro?

Bueno, yo es que veo After Life y me derrito. No tengo ningún pero. Me gusta lo que hace. Yo en el futuro me veo siendo yo, Patricia Conde, haciendo lo que más me gusta, pero nunca he querido ser igual que nadie ni hacer lo mismo que hacen los demás. Siempre he ido un poco por libre, pero porque soy así desde que era pequeña. Me puedo fijar en algo que me gusta mucho y que me hace reír, pero no juzgo. No digo 'se está riendo de', sino que está haciendo humor. Es muy diferente para mí.

¿La improvisación te pone?

El programa que hice en otra cadena durante muchos años [Sé lo que hicisteis] era muy de improvisar, por las circunstancias y por lo que acontecía cada día. Aquello era una locura y una batalla, porque yendo a ese ritmo... Además, era un directo al cuadrado porque no tenía guion siquiera. Me iba encontrando en el cue cosas que tenían que pasar.

Pero, ¿me pone el directo y el peligro? Pues a lo mejor sí, porque me parece que las cosas están vivas. Es esto y ya, no hay más. Te caes, te levantas. Te sale mal, te ríes, rectificas y lo haces bien. Es un poco como la vida misma. En la vida no te dan la oportunidad de 'venga, corta. Vuelve a reñir a tu hijo'. Tienes que hacerlo ya, de una vez, salga como salga y hagas lo que hagas.

Al final, también sientes una satisfacción mayor. O, por lo menos, es lo que pienso yo. Cuando estoy en una convención o haciendo un monólogo y tengo chistes que no sé si van a funcionar, de repente sucede la magia y recibo la carcajada instantánea. Eso es muy bonito. Maravilloso. Pienso que estoy haciendo una gran labor, que voy a hacer reír, que es algo supersano. La gente se olvida de que la risa tiene unas propiedades increíbles. Si supieran las ventajas que tiene la risa creo que reirían más.

Has hablado de 'Sé lo que hicisteis', que el año pasado celebró su propia reunión en Neox. Viendo la época en la que nos encontramos, donde algunos formatos míticos están volviendo a la televisión tras muchos años de ausencia, ¿ha surgido la oportunidad de que el equipo de SLQH se reúna otra vez para volver a hacer el programa?

Neox nos reunió y fue muy bonito ver a compañeros y compañeras con los que he crecido. Lo que pasa es que, cuando has tenido una relación muy larga y ha habido un cese de esa relación, pasan los años y te das cuenta de que cada uno ha rehecho su vida. Es como cuando te encuentras con un ex después de muchos años, que os reís de lo mismo, pero han pasado tantas cosas que algo ha cambiado y ya no es lo mismo. Sigues queriéndolos igual, pero volver sería raro.

A todos nos encanta Friends y nos gustaría que volviera la serie, pero cuando se han juntado los protagonistas para hacer una lectura de guion ha sido todo raro. Es como si estuvieran en otra serie. Yo, personalmente, no querría quitar el recuerdo tan bonito de Friends. Quiero recordarlo para siempre tal y como lo dejaron.

Vas a encadenar dos programas consecutivos en TVE, lo que significa que tu relación con la cadena no se ha visto afectada por la polémica de 'MasterChef Celebrity'. ¿También has podido arreglar las cosas, en privado, con la productora del formato (Shine Iberia)?

Estamos aquí para promocionar el programa de José Mota, ¿te imaginas que me pongo a hablar de otra marca? ¿Tú te imaginas que soy imagen de la marca de mi vestido y me pongo a hablar de la marca del vestido que lleva mi compañera? No está bien. No por mí, pero aquí no debo.

Bueno, pero si puedes hablarnos de 'Invictus', que llegará en otoño a La 1.

La fecha de estreno no la sabemos, pero sí, será en septiembre. Es un programa muy gamberro y muy divertido con pruebas físicas e intelectuales. Hay dos equipos, cada uno formado por un cómico y un exfutbolista. En el equipo rojo están Susi Caramelo y Joan Capdevila, y en el equipo azul David Fernández y Pinto 'Wahin' [José Manuel Pinto, exportero de Barcelona y Celta]. Cada semana vienen dos invitados que tienen algo que ver entre ellos.

Es un programa que, cuando me lo ofrecieron, enseguida vi la versión inglesa, que presenta James Corden, otro cómico al que admiro. Entonces, es otra historia de estas a las que no pude decir que no. Además, lo produce Boxfish, que son Cuatro Cabezas, los que hacían Caiga quien caiga. Imagínate, nos hemos estado viendo durante todas nuestras vidas desde que yo comencé con El Informal. Cuatro Cabezas siempre ha estado ahí con el Caiga.

De hecho, me ofrecieron ser la cabecilla del Caiga quien caiga femenino, pero claro, pasó lo que hablábamos antes: estaba haciendo un programa de éxito llamado Sé lo que hicisteis y me llaman para presentar el Caiga quien caiga de mujeres [se refiere a la etapa de Cuatro, que Ana Milán presentó en 2010 junto a Silvia Abril y Tània Sàrrias]. ¿Que me gustaba el proyecto? Claro. ¿Que podía hacerlo? Pues no, al igual que muchas comedias.

Te podría dar el título de muchas comedias que me han ofrecido para protagonizar en el cine. Y a mí me encanta el cine, pero llega el momento en el que te quedas libre y no recibes esas llamadas para hacer la película que tanto me hubiera gustado haber hecho. Pero, sin embargo, tengo otras cosas que están muy bien. Es una suerte y lo agradezco, porque yo soy muy de agradecer a la vida el poder sentirme tan afortunada porque no me falta trabajo. Si la gente supiera lo poderoso que es el tema de la gratitud, todos seríamos más agradecidos. La gratitud es superpoderosa.