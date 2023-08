Aplausos para TVE por una histórica trama de '4 Estrellas' que visibiliza a las personas no binarias

Televisión Española se llevó este martes el aplauso de muchos espectadores de La 1 gracias a una escena de su serie diaria 4 estrellas. La ficción, uno de los últimos aciertos de la cadena pública, incluyó en su último episodio una trama en la que visibilizaba a las personas no binarias, haciendo una importante pedagogía sobre las diferentes identidades sexuales que existen.

Todo se desencadenó después de que la plataforma de mujeres de la localidad ficticia de Vera del Rey promoviesen unas jornadas de apoyo a la diversidad LGTBIQ+. Cuca, Marifrán y Felisa, conocidas como 'las tres veras', fueron las encargadas de impulsar una iniciativa con la que pretendían concienciar a los habitantes del pueblo, a pesar de que tuvieron que lidiar con las reticencias de Arturo, el alcalde conservador de la región.

La lección de Dani en '4 estrellas'

Con motivo de esta celebración, Javier y su familia reciben la visita en su casa de su sobrine Daniel (al que da vida el actor Iván Vigara), una persona de género fluido cuya realidad solo conoce su primo Jon, que no duda en ayudarlo. Dani quiere explicar a los suyos su identidad y empieza por su tío Javier, al que cuenta que pese haber nacido con órganos sexuales masculinos, no se siente ni hombre, ni mujer.

El sargento Romaña intenta empatizar con el joven y aunque le cuesta entenderlo, hace todo lo posible para mostrarle su apoyo, incluso enfrentándose a su propio hermano Miguel.

⭐⭐⭐⭐ Dani es el sobrine de Javier y trata de explicar a su tío lo que significa ser una persona de género fluido#4estrellashttps://t.co/eGcuDvao7w pic.twitter.com/Gqw2tzumLK — La 1 (@La1_tve) 8 de agosto de 2023

El hombre, que no tenía ni idea de la participación de Dani en los actos del pueblo, enfurece al saber que Dani es una persona no binaria, lo que hace que intervengan algunos de sus familiares. Entre ellos Javier, demostrando un esfuerzo por intentar aprender y deconstruirse.

Finalmente, Dani se sube al escenario del pueblo para lanzar un importante discurso de cierre de las jornadas: “Es muy raro que estéis aquí todos mirándome porque yo siempre me he sentido invisible. Nunca había conocido a nadie como yo, ni en la calle, ni en la tele. Me ha costado, pero ya sé quién soy. No soy un maricón, ni un degenerado ni un hombre ni una mujer, soy Dani, Dani Romaña y solo quiero ser feliz”, concluyó emocionado. Tras escuchar las palabras del chique, Miguel se abre a intentar comprender a su hije.

⭐⭐⭐⭐ No os perdáis el emotivo alegato de Dani sobre las personas no binarias y de género fluido.#4estrellashttps://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/Sm2vQx1oYW — La 1 (@La1_tve) 8 de agosto de 2023

Aplausos para TVE por su ejemplo de servicio público

Enseguida, las redes sociales se inundaron de comentarios en los que los seguidores de la ficción ponían en valor el importante ejercicio que estaba haciendo TVE al dar visibilidad a la diversidad LGTBIQ+, de una forma tan tolerante y pedagógica, en una serie que se emite en horario de máxima audiencia.

“Ha costado, pero por fin una serie española no ridiculiza a una persona no binaria en una cadena generalista. De nuevo, la tele pública por delante”, destacaba en Twitter el periodista Juanfran Moreno. “RTVE está emitiendo un capítulo de una serie en la que se abordan algunos temas del colectivo LGTBI+ con muchísimo respeto. Han explicado términos como orientación sexual, expresión de género o transexualidad. Orgullo de cadena pública”, comentaba por su parte el comunicador Miguel Álvarez, al que se le unían otro puñado de espectadores.

Ha costado, pero por fin una serie española no ridiculiza a una persona no binaria en una cadena generalista. De nuevo, la tele pública por delante 👏 #4estrellas https://t.co/2eyvoGMnhe — Juanfran Moreno (@juanfranmoreno_) 8 de agosto de 2023

RTVE está emitiendo un capítulo de una serie en la que se abordan algunos temas del colectivo LGTBI+ con muchísimo respeto. Han explicado términos como orientación sexual, expresión de género o transexualidad.



Orgullo de cadena pública. #4Estrellas pic.twitter.com/phV7Cm4pU9 — Miguel Álvarez (@MiguelxAlvarez) 8 de agosto de 2023

Momentos bonitos de 📺 todavía me acuerdo cuando de niño veía la tele en casa con mis padres y cada vez que salía un gay, no sabía qué caras poner. Gracias @rtve @La1_tve #4estrellas https://t.co/o2fZwssYUL — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) 9 de agosto de 2023