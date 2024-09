Pedro Piqueras volvió a Telecinco con saludo de Carlos Franganillo y sorpresa de 'Babylon Show'

Casi nueve meses después de presentar por última vez Informativos Telecinco, Pedro Piqueras regresó este viernes a los platós de Mediaset. El periodista fue entrevistado por Carlos Latre en Babylon Show, donde se dejó ver en un registro totalmente distinto al que nos tenía acostumbrados.

Al comenzar el programa, el manchego se llevó la primera de las sorpresas. Al otro lado de la pantalla estaba Carlos Franganillo, su sucesor al frente de Informativos Telecinco. “Esta conexión me hace especial ilusión porque hablamos con una leyenda de la televisión y el periodismo”, dijo Franganillo desde su plató. En ese momento apareció Piqueras, que ya estaba preparado para el comienzo del show de Latre.

“Me encuentro en Babylon y no sé muy bien por qué”, confesó el veterano presentador. “Es la primera vez en la que no sé lo que me espera en los próximos minutos”.

Después protagonizaron un pequeño sketch humorístico porque ninguno de los dos quería tener la última palabra en este bonito reencuentro. Intervino entonces el famoso imitador para cortar la conexión y comenzar la entrevista, durante la cual, Piqueras se llevó alguna sorpresa más por parte de quienes fueron sus compañeros en Telecinco hasta diciembre de 2023.