Pepe Navarro, sobre el tratamiento que dio al caso Alcàsser en 'El Mississippi': “No me arrepiento de nada”

Pepe Navarro pasó este sábado por Col·lapse, el programa de entrevistas de Ricard Ustrell en TV3, para hablar de su carrera profesional como símbolo de lo que fue el pionero del late show en la televisión española en los años noventa. Unos años en los que su programa, Esta noche cruzamos el Mississippi, también fue objeto de polémica por el tratamiento del Caso Alcàsser, algo por lo que respondió en la autonómica catalana.

Durante 1996, el programa que conducía recogió toda clase de teorías sobre el secuestro, violación y asesinato de las menores Miriam, Toñi y Desirée, cuyos cadáveres fueron hallados en enero de 1993. Ustrell abordó en los primeros lances de la charla este controvertido tema y le preguntó a su invitado directamente si se arrepentía de algo de dicha cobertura que dio, en aquel entonces en Telecinco.

Navarro comenzó reiterando que se siente “muy orgulloso” de su trabajo de esos años en El Mississippi. “Creo que una de las cosas que conseguimos con aquel programa fue llevar el rock and roll a la televisión”, afirmaba el comunicador, que reiteró su idea del “rock and roll televisivo” en un momento en que a su juicio “faltaba naturalidad, verdad”. “Era todo muy impostado”, añade sobre la televisión previa a su late show, con el que quiso exportar los modelos de televisión y radio estadounidenses.

📺 Pepe Navarro: “Em sento molt orgullós del que vaig fer a la televisió: Abans hi faltava veritat i naturalitat”

#Col·lapse3Cat

📲 https://t.co/1b4Ixdjzsh pic.twitter.com/VM09Xx9dv3 — 3Cat (@som3cat) May 25, 2024

“Es una información límite pero atiende a las reglas del juego”

Fue entonces cuando Ustrell sacó a colación su cuestionado enfoque del caso de las niñas de Alcàsser. “No, no me arrepiento de nada”, respondió el entrevistado.

“Alcàsser demostró el gran fiasco que hizo la justicia con ese caso. Hace un año que se han encontrado huesos donde se encontraron los cadáveres. Lo hicieron todo muy mal. Si sigues todo el proceso, verás que se hizo todo muy mal. ¿Qué ocurre? Nosotros, los medios, destapamos el estupor que nos provocaba la situación”, argumentó.

Ustrell planteó que si el trabajo que se hizo, no solo desde El Mississippi sino de programas previos, se había hecho espectáculo con la tragedia, algo que Navarro volvió a negar: “Es información. Es una información que es límite pero que atiende a las reglas del juego, que son la Constitución y el Código Penal”, defendió.

Sobre las audiencias que el seguimiento del caso le granjeó, razonó que “la gente veía el programa porque le interesaba el tema”, y agregó: “Nunca hicimos espectáculo”. Eso sí, concedió que “El entorno en cuestión era gente muy especial”.

No vivió la competencia con Crónicas marcianas

También habló sobre la breve competencia que mantuvo, estando ya en Antena 3 con La sonrisa del Pelícano, con Crónicas marcianas: “Yo tenía ya problemas en Antena 3 como para preocuparme de la competencia”, ríe, haciendo hincapié en que convivieron poco tiempo en antena.

“No pude vivir la competencia con Crónicas marcianas, porque tenía que sobrevivir dónde estaba, eran todos enemigos”, agregó. De esos tres meses, aproximadamente, que estuvieron compartiendo hora, recuerda que fueron “muy duros”: “Cuando estás tratando de sobrevivir no puedes estar a nada más”.