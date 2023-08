Pipi Estrada responde a Terelu Campos tras llamarle “retrasado”: “¿Dónde está la dignidad?”

Continúa la polémica entre Terelu Campos y Pipi Estrada después de que la excolaboradora de Sálvame se refiriese a su expareja en unos términos muy duros. El periodista deportivo ha respondido a la tertuliana, que lo calificó de “retrasado” [una palabra que la hija de María Teresa Campos acabó matizando], “chapapote” y “feísimo”.

'Fiesta' reprende a Terelu Campos tras llamar "retrasado" a Pipi Estrada, y ella rectifica: "Quería decir atrasado"

Más

En una entrevista con El Mundo, Campos fue preguntada por Estrada, con quien mantuvo una relación entre 2003 y 2005. “Ése es un retrasado, de él no hablo”, empezó diciendo, añadiendo que, a lo largo de su vida, ha tenido, amores “feos, feitos y feísimos”.

“Yo no le exijo a un hombre tener un cuerpo, sino una mente, aunque también es cierto que alguno he tenido sin cerebro. ¿Quién no ha tenido un chapapote en su vida?”, se preguntó la presentadora en unas palabras que Frank Blanco y María Verdoy reprocharon desde el plató de Fiesta. Terelu cabó contactando con el programa de Telecinco para aclarar que quería decir “atrasado en el tiempo”.

La respuesta de Pipi a Terelu

Apenas unos días después, Pipi Estrada ha contestado a su expareja, afirmando que no tiene “dignidad”: “Me sorprende que ella siendo tan inteligente caiga en esa descalificación. En cuanto al chapapote y que si tal... yo creo que tiene mala memoria, en esta profesión que todo el mundo se conoce, ella comentó muchas veces cuando estábamos vivos bajo ese mismo techo, le decía a los colaboradores que yo era un amante estupendo”, ha declarado durante un acto ante los micrófonos de Europa Press.

Acto seguido, ha asegurado que la hija de María Teresa le dijo un día que “había sido el hombre al que más había amado en su vida, perdón por la modestia”. Por tanto, no entiende el cambio que la malagueña ha dado “tantos años después”. “Si se sintió se sintió, luego lo de después, es otra historia”, ha sentenciado.

“Terelu es una mujer que por la boca muere el pez y Terelu más de una vez. Ella es una mujer que presume que su intimidad es innegociable, que su dignidad es innegociable y luego ¿dónde está la dignidad, dónde está la intimidad?, ¿la moral?... En fin”, concluye el asturiano, que cree que Campos “debería ser más persona en todos los sentidos”. “Que sea menos tirana con el débil y menos pelota con el fuerte”, remata.