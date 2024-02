El pique de Alba Carrillo con el jurado de 'Bake Off': “A mí no me vais a dar nunca nada, ya lo sé yo”

Alba Carrillo no está contenta con el jurado de Bake Off: famosos al horno. No lo estuvo, al menos, durante la quinta entrega del programa, en la que manifestó su malestar con los jueces por la valoración que le dieron en la primera prueba. La modelo, como el resto de concursantes, tuvo que hacer cuatro tipos de pastas de té dignas de la serie La Moderna, cuyos protagonistas, Helena Ezquerro y Almagro San Miguel, fueron de visita al talent.

En el momento de las valoraciones, Damián Betular lamentó que Carrillo se equivocara de chocolate al hacer las pastas moscovitas. “No me he equivocado. Solamente me he equivocado en una, de verdad. No, no, esa es de chocolate oscuro. Solo me he equivocado en una que me faltaba”, se excusó la modelo. Sin embargo, los jueces señalaron que las pastas moscovitas se elaboran con chocolate con leche, y con el que ella había utilizado.

Aun así, el jurado elogió el trabajo de la ex de Mediaset. Es más, la situó como la tercera mejor repostera de la prueba, solo por detrás de Terelu Campos y Marc Clotet, pero para Alba eso no era suficiente. “No, si a mí no me vais a dar nunca nada, ya lo sé yo”, se quejó entre risas la concursante, provocando así la reacción de Paco Roncero: “Ya estamos”. “Es que es verdad, por más que me esfuerzo...”, lamentó Carrillo. “Bueno, a lo mejor hay dos que lo han hecho mejor que tú”, respondió el chef.

“Pienso que estaba bien”

“Estoy cabreada como una mona. Estoy que me hierve la sangre. ¡Estoy que parezco el Teide a punto de estallar!”, dijo después Carrillo, ya fuera de las cocinas. Dentro de ellas no encontró mucho consuelo, aunque Blas Cantó lo intentó diciendo que peor estaba él, que había sido uno de los peores valorados. “Yo he estado otras veces ahí porque me lo merecía, pero creo que ahora no. Y cuando no [estoy de acuerdo] me rebelo, lo siento”, contestó Alba.

Paco Roncero intentó seguir con el programa con la siguiente introducción: “Bueno, pues aunque Alba piense que debería haber ganado...” Pero de nuevo se encontró con la oposición de la concursante. “No pienso que debería haber ganado, pienso que estaba bien”, zanjó Alba Carrillo, que pese a todo, sigue aspirando a la victoria final en el talent de repostería de La 1.