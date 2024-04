La portavoz de la familia Sancho niega en Telemadrid que Beatriz de Vicente haya hablado con Daniel Sancho en Tailandia

La abogada de Rodolfo Sancho y portavoz de la familia Sancho, Carmen Balfagón, ha desmentido categóricamente que Beatriz de Vicente, abogada y tertuliana de Más vale tarde, hablara 15 minutos con Daniel Sancho en el marco de su juicio por el crimen de Edwin Arrieta, tal y como ha asegurado esta misma semana la colaboradora de laSexta.

“De pronto entra Daniel, la policía lo deja sentado y comenzamos a hablar”, contó el lunes a MVT la letrada, que este miércoles ha repetido su discurso en Espejo Público (Antena 3). De Vicente pudo entrar al juicio con el permiso de la familia de Arrieta y afirma, entre otras cosas, que el abogado tailandés de Sancho se quedó “dormido” en la sala y que el propio cocinero cree que su letrado es “de pastel”. La abogada también dice que pidió a Daniel que valorase “el peor escenario posible” (la pena de muerte), a lo que él asintió, siempre según su versión, “con una entereza absoluta, como el hombre que acepta su destino”.

Sin embargo, Balfagón ha negado que todo esto sea cierto. El fin de semana, durante su visita a Fiesta (Telecinco), la abogada de Rodolfo Sancho y portavoz de la familia Sancho ya señaló que era “mentira” e “imposible” que alguien ajeno a la familia y la defensa del cocinero pudiera haber hablado con él esos 15 minutos, pues “su padre está detrás de él todo el rato, a su lado”. Además, también desmintió entonces que el abogado de Daniel se quedara dormido en la sala: “Es un señor budista, tiene sus momentos de meditación, entender verle con los ojos cerrados es que piensan que se ha dormido’’.

Este martes, Balfagón fue más allá en el magacín Juntos (Telemadrid), donde habló como portavoz de la familia Sancho —algo que quiso dejar bien claro— para negar todo lo dicho por Beatriz de Vicente y otros periodistas por “mandato” de Rodolfo. Para empezar, reiteró que esa conversación de 15 minutos con Daniel jamás se produjo: “Eso es mentira. No han tenido una reunión de 15 minutos. Me dice su padre que, por favor, lo diga”. Además, tildó de “falta de respeto” que la tertuliana de Más vale tarde dijera que el abogado tailandés del joven se durmió en la sala. Es más, Balfagón no mencionó a Beatriz de Vicente en ningún momento porque “no voy a nombrar a la compañera porque creo que aquí no actúa como compañera”.

“A ninguno de nosotros se nos ocurre, aquí en España, hablar con un cliente que no es nuestro cliente, sino de un compañero”, añadió a continuación. De hecho, cree que, aunque Beatriz de Vicente se presentó en la corte como “analista jurídica”, en realidad también fue hasta Tailandia por motivos televisivos: “No descubro nada ni ofendo a la realidad cuando digo que ha ido por un medio de comunicación. En fin, haremos lo que consideremos en cada momento”.

“Una cosa son filtraciones y otra cosa son mentiras”

“Puedo asegurar, porque así me lo ha dicho Rodolfo, que él está todos los días con su hijo, que en las dos primeras sesiones del juicio esta persona no se enteró de nada porque era imposible enterarse de nada”, subrayó poco después Balfagón en alusión a que el juicio se celebró en tailandés. Acto seguido, la portavoz rechazó la idea que Daniel Sancho estuviera solo y desasistido: “Es una falta de respeto a la estrategia de la defensa. Ella puede opinar lo que quiera, pero Daniel Sancho ni está desasistido ni está solo, lo que pasa es que cada uno tenemos nuestra estrategia de defensa”.

“Espero que cuando este juicio termine, todos tengamos la libertad de hablar. Lo digo así y que me perdonen, pero a lo mejor hay gente que se tiene que meter en una cueva y no salir en meses, porque se han dicho tantas barbaridades...”, añadió la portavoz, que también desmintió otras informaciones vertidas por la prensa en los últimos días. Por ejemplo, que el juez dijera a Daniel Sancho que “muchos de la sala sabemos para qué usó los cuchillos”, según dijo Álvaro López, el reportero de Vamos a ver (Telecinco) que está cubriendo el caso en Tailandia. “El juez, en la sala, no ha pronunciado jamás esa frase”, defiende Balfagón.

La abogada y portavoz también rechazó en Telemadrid que Daniel Sancho tuviera una actitud “arrogante y altiva”, como también se ha dicho: “Daniel gesticula con las manos y tiene que hacerse entender ante el tribunal. ¿Cómo va a tener una postura arrogante y altiva cuando se está jugando su futuro?”. Además, le parece “gravísimo” que se haya dicho que Rodolfo fue a la embajada española en Tailandia para hacer una petición tras la sentencia de su hijo: “Es otra noticia con la que no entiendo qué ganamos. Que si fue a negociar si su hijo va a una prisión. ¿Perdón? Es mentira. ¡Que todavía no hay sentencia, por favor!”

Por todo esto, Rodolfo Sancho “está profundamente indignado porque no entiende por qué se miente sobre todo esto”, según su abogada, que cree que “una cosa es filtración y otra cosa son mentiras”.