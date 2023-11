La pregunta de Risto a Coque Malla relacionada con Vox que el cantante contestó con evasivas: “¿Quién lo sabe?”

La nueva entrega de Viajando con Chester, emitida el miércoles en Cuatro, tuvo entre sus protagonistas a Coque Malla. El cantante habló con Risto Mejide sobre su vida personal y su carrera en la música, marcada por su etapa en Los Ronaldos y por el éxito de canciones como No puedo vivir sin ti.

Aunque lanzado en 2007, el tema fue noticia en 2018, cuando Vox lo utilizó en uno de sus mítines. Coque Malla salió rápidamente al paso con un tuit que decía lo siguiente: “No sé si Vox España, el partido de ultra derecha que ha utilizado sin permiso (tienen perfecto derecho a hacerlo, qué le vamos a hacer) mi canción No puedo vivir sin ti en un mítin, sabe que media España piensa que es una canción dedicada a la cocaína”. Sin embargo, poco después cambió de versión y dijo que había escrito ese tema pensando en unos amigos gays.

Este miércoles, cinco años después de todo aquello, Risto Mejide quiso saber si aquel cambio de versión estaba basado en una verdad o si, simplemente, Coque Malla se había inventado lo de la pareja gay. “¿Quién lo sabe? ¿Lo sabes tú? ¿Lo sé yo?”, respondió el artista. “No, aquí estafadores no. Te la inventaste. Di la verdad, te la inventaste”, le dijo Mejide entre risas y sin mucho éxito, pues su entrevistado siguió con las evasivas: “Nunca lo sabremos. Estafadores, no, pero el misterio...”

Verdad o mentira, lo cierto es que Malla explicó al presentador por qué dijo que el origen de la canción era una pareja homosexual: “¿Por qué no? Me pareció una historia muy bonita, sea real o no, para desarmar a la gente que me estaba acusando de colaborar”. Por tanto, siguió sin decirlo abiertamente, pero sus palabras bastaron para que Risto Mejide llegara a la conclusión de que no, que no era verdad que Coque Malla se inspirara en una pareja gay para escribir No puedo vivir sin ti: “Tuviste los santos cojones de inventarte una historia. ¡Dilo!”.

Malla no lo dijo, pero sí recordó que, aquellos días, Ignatius Farray dijo sobre él que había “hecho a Vox un Bansky”, como queriendo decir que el cantante había destruido su propia obra para ir contra el partido de Santiago Abascal. “¡Autodestrucción!”, exclamó Malla al respecto. “Pues dejémoslo así, como que hiciste un Banksy a Vox. Me parece bien. Ya te creía inteligente, pero ahora me lo pareces mucho más. Hacer eso es de marketiniano”, comentó Mejide. “Pero eso no fue pensando en marketing. Ni se me pasaba por la cabeza que se iba a montar la que se montó. Pero ni de coña, vamos”.