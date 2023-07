'La Promesa' compensa el parón por el Tour de Francia con doble entrega este jueves y viernes en TVE

Los espectadores de La Promesa tendrán su 'ración' prometida para esta semana en TVE. Tras el cambio sorpresa de programación que levantó el serial de la parrilla del martes y el miércoles en favor del Tour de Francia, la cadena pública compensa a los fieles de la ficción con doble capítulo este jueves 20 y viernes 21 de julio en La 1.

TVE sorprende al levantar 'La Promesa' dos tardes para dar más espacio al Tour de Francia

Más

En un nuevo cambio de última hora, RTVE ha anunciado que cerrará la semana con la emisión de cuatro episodios en dos tardes: el 144 y 145 este jueves, y el 146 y 147 el viernes. La afectada será en esta ocasión El paraíso de las señoras, que se queda sin hueco.

Con esta estrategia, la cadena pública no sólo 'premia' a los seguidores de La Promesa con la emisión de todos los capítulos que en un inicio estaban previstos para esta semana, sino también pone más cartas ganadoras sobre la mesa para intentar mejorar su media mensual y ganar a Telecinco en su batalla por el segundo puesto, que a día de hoy está igualada en un 9.7%.

Avance de los episodios de este jueves y viernes en La 1

Jueves 20 de julio: capítulos 144 y 145

Cruz insiste en que a Jimena la vea un médico, pero esta se niega y asegura que Jana le cuida bien. Candela y Simona descubren que, tras la vuelta de su señora, Petra ha vuelto a ser la bruja de siempre. Además, Simona ve que el maestro tiene moratones en los brazos.

Lorenzo reclama a Catalina la devolución de su préstamo o, en su defecto, de parte de La Promesa. Salvador tiene una reacción agresiva con María Fernández.

Candela y Simona descubren nuevos moretones en los brazos de Carlos. El mayor misterio para Cruz es el de por qué Jana sigue tratando a Jimena, cuando ese no es su trabajo. Por ello, la reprenderá hasta en dos ocasiones, llevando al límite a la doncella que acudirá a Manuel para que ponga fin a tal injusticia.

Después del arrebato violento de Salvador, y gracias a Teresa y Jana, María Fernández empezará a darse cuenta de que la boda con Salvador es cada vez un acto que le provoca más y más dudas. Curro, con la ayuda de Jana, estrechará aún más su relación con Martina.

Viernes 21 de julio: capítulos 146 y 147

A Cruz no le sorprende la última jugada de su cuñado. Manuel media por Jana ante Cruz, que ve con malos ojos que la doncella atienda a Jimena y esta reconoce sentirse agobiada por la presión.

Carlos Orengo falta a su clase con Simona y Candela, lo que preocupará a las cocineras que temen no volver a verlo. Curro y Martina viven su amor a espaldas del resto. Además, Jana vuelve a la casa de su infancia y confirma que alguien ha pasado por allí. Pía descubre algo que dará un vuelco a su vida.

Cruz le revela a Alonso el verdadero motivo de por qué pudo regresar a La Promesa. La visita de unos familiares cercanos trastocará los planes de todos los Luján. Simona y Candela salen en busca de Carlos, el cual no aparece desde hace días. Para ello, le piden a Lope que las cubra sin saber que al cocinero se le va a venir el mundo encima. Además, tendrá que lidiar con un Salvador aún muy resentido.

Jana se verá obligada a seguir tratando a Jimena, con la presión constante de una Cruz que no le quita ojo de encima. La doncella se sorprenderá cuando Jimena salga a marcar territorio ante su suegra de una manera que nadie espera. Jana no esperaba que Pía reaccionase tan mal cuando le ofrece ayuda. El ama de llaves sigue guardando un secreto que pondrá en jaque, no solo al servicio, si no a la propia vida de su bebé.