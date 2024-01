La promesa de Hugo Silva a Broncano si gana el Goya: “Si llega a mis manos lo vais a ver vestido”

Los seguidores de La Resistencia tienen una cita con la próxima gala de los Goya. ¿El motivo? Ver si Hugo Silva gana un 'cabezón' y cumple con el acuerdo que alcanzó este lunes con David Broncano.

Es de sobra conocido que el presentador propone a los futbolistas que visitan su programa celebrar su próximo gol de una forma especial. Pues esta vez ha hecho lo mismo, pero con Hugo Silva, que el sábado 11 de febrero aspira a ganar el primer Goya de su carrera, ya que está nominado a Mejor actor de reparto por su trabajo en la película Un amor, de Isabel Coixet.

En un momento dado de la entrevista, Broncano propuso al intérprete que, en caso de ganar el Goya, decore la estatuilla con “un sombrerito”, “una bufandita”, “una mochilita” y otros objetos en tamaño 'mini' que le dio en una caja, entre los que también había una corbata y unas gafas.

“En la ceremonia, te dan el Goya y tú le pones un sombrero”, explicó el presentador a Hugo Silva, que “podría ser The First (El Primero)” en hacer algo así en la historia de estos galardones. “No prometo nada, eh, que luego llegas ahí y te dicen 'no puedes hacer esto', 'no puedes hacer lo otro'”, respondió el actor ante la indiferencia de Broncano: “Pero una vez que te han dado el Goya, ¿qué van a hacer? ¿Matarte?”. “Ya, no me lo van a quitar”, dijo el actor.

Así pues, Hugo Silva aceptó el reto. “Si el Goya llega a mis manos lo vais a ver vestido”, aseguró ante la alegría de Broncano y el resto de los presentes. “Vais a convertir a Goya en Mr. Potato”, concluyó Ricardo Castella. Y así será, siempre y cuando Hugo Silva se haga con el Goya a Mejor actor de reparto, categoría en la que compite con Martxelo Rubio (20.000 especies de abejas), Juan Carlos Vellido (Bajo terapia), Álex Brendemühl (Creatura) y José Coronado (Cerrar los ojos).