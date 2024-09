PutoMikel responde a los insultos de Vox desde 'El Intermedio': “Podrían aprender de los Pokémon y evolucionar”

Los insultos de Vox en el Congreso al divulgador y youtuber PutoMikel tuvieron respuesta este miércoles 25 de septiembre desde El Intermedio, programa en el que este colabora y desde donde se tomó con ironía los ataques arropado por El Gran Wyoming y Dani Mateo.

“Transexuales disfrazados de sota de bastos con aspecto satánico...”, comenzó el presentador de laSexta, parafraseando a Joaquín Robles López, el diputado del partido de extrema derecha que profirió las ofensas. “¡Coño! ¡Si es nuestro compañero Mikel Herrán! Ahora entiendo yo el mote de PutoMikel. Te lo pusieron de Vox, ¿no?”, añadió Wyoming, dirigiéndose a su colaborador y preguntándole si se había dado por aludido.

“Sí, aunque tengo que decir que el de Sota de bastos no fue mi mejor look, podrían haber referenciado otro. Pero me doy por aludido por mí y por todas mis compañeras. Por ejemplo, las hermanas que hicieron un Cuenta Cuentos drag en Alcorcón y que también les boicotearon”, comentó, entre el humor y la denuncia.

Sentado en la mesa del plató, y con imágenes de su sketch de Sota de bastos de fondo, agregó: “A los de Vox parece que todo lo que sea llevar peluca se les atraganta, y creo que deberían abrazarlo un poco porque a Abascal le vendría mejor, le empieza a clarear la azotea”. “No son de peluca, son más de yelmo”, bromeó Dani Mateo, que le lanzó la pregunta “que le interesa a España”.

“¿Eres satánico? Te lo digo porque esta tarde me he encontrado un carnero degollado en el camerino y no sé si es tuyo o de Wyoming, que por la tarde siempre le entra gusa”, cuestionó el también presentador de Zapeando, con humor. “¿Has dicho un carnero? No, es que yo apoyo a los animales. Si era de un humano, era mi ex... que tuve que solucionar ciertas cosas”, respondió Mikel, en el mismo tono.

“Que sepas que, por tu culpa, los niños ya no van a saber quiénes son los reyes godos”, le reprochó Mateo, mostrando más imágenes de los ataques del diputado de Vox a su compañero. “Como destructor de la educación, cuál es tu siguiente objetivo?”, le preguntó. “Lo que dice Robles López es una tontería porque yo me sé los reyes godos, los géneros y los Pokémon, de los que podrían aprender un poco los de Vox y evolucionar”, contestó PutoMikel.