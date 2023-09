Risto Mejide, golpeado en 'Got Talent' por un concursante eufórico: “¡Me ha roto la mano!”

Risto Mejide tuvo que ser atendido por el servicio médico de Got Talent durante la gala que Telecinco emitió este sábado. El showman recibió un golpe muy fuerte en la mano pero no sufrió daños importantes.

Ocurrió cuando acaba de dar una buena noticia. Sobre el escenario estaban Peter y Anny, que habían llegado al programa con un espectacular número de acrobacias. Su primera valoración fue tibia, no se mostró muy encantado con el talento de esta pareja canaria, sin embargo, a última hora cambió de opinión y les dio su apoyo.

Peter no esperaba esta reacción del presentador de Todo es mentira, así que pegó saltos de alegría y corrió a darle las gracias con un choque de manos demasiado brusco.

A Risto le dolió el golpe. Retiró la mano ipso facto para protegerla del concursante, que estaba eufórico. “¡Me la ha roto, me la ha roto!”, se quejó sin poder ocultar su cara de dolor. “Me ha dolido hasta a mí”, exclamó Edurne.

El showman estuvo un rato quejándose. No parecía parte del espectáculo, así que uno de los médicos de Got Talent entró en el plató para echarle un producto calmante: “Casi me saca el brazo”.