Rocío Carrasco aparece por sorpresa en 'Mañaneros' de TVE mientras sigue vetada en Mediaset

Rocío Carrasco ha reaparecido este lunes en televisión. Lo ha hecho en Mañaneros (La 1), donde ha recordado a su madre, Rocío Jurado, en el día en que hubiera cumplido 79 años. “Es un día que más que celebrar, porque poco hay que celebrar en este sentido al ser su cumpleaños, pero sí para recordar, para hacer mención de cosas que la gente no sabe, ofrecer a la gente cosas curiosas”, ha dicho Carrasco durante su entrevista con Jaime Cantizano.

Debido a esta efemérides, Rocío Carrasco ha vuelto por un día a un plató de televisión, terreno donde apenas se ha dejado ver este año. Principalmente, por la histórica decisión que Mediaset tomó a finales de febrero, cuando optó por dedicar menos tiempo a varios de los famosos que, hasta entonces, habían protagonizaban día sí y día también sus programas del corazón.

Esto, en el caso de la hija de Rocío Jurado, se ha traducido en su práctica desaparición de Telecinco, cadena en la que tuvo una presencia mayúscula entre marzo de 2021 y finales de 2022. Primero con la mediática docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva, después con su secuela En el nombre de Rocío y por último, y de forma mucho más anecdótica, con su participación en el Mediaset Night Fever, producida el pasado diciembre.

Desde entonces, las apariciones de Rocío Carrasco han sido escasas, y la mayoría de ellas ante las cámaras de TVE. En febrero, pocos días antes de que saliera a la luz la decisión de Mediaset, la hija de 'La más grande' concedió una entrevista a Late Xou, el programa de Marc Giró en TVE Catalunya. Poco después estuvo en Días de tele con motivo del 8M. Y este lunes se ha dejado ver en Mañaneros rindiendo tributo a su madre.

'Mañaneros' desvela su primera visita a TVE

Pero no solo para eso. Durante su visita al magacín de La 1, Rocío Carrasco también ha tenido la oportunidad de reencontrarse con Laura Lobo, colaboradora del programa y amiga personal. “Somos amigas de vida, no de tele, porque es la primera vez que coincidimos en un plató de televisión. Pero de vida hemos compartido mucho”, ha dicho Lobo.

La colaboradora ha aprovechado su amistad con Carrasco para tirar de contactos y darle una sorpresa. En un primer momento, ambas han recordado la primera aparición televisiva de Rocío Carrasco, la cual se remonta a 1994, cuando presentó la gala de Año Nuevo junto a José Mota y Juan Muñoz, por aquel entonces Cruz y Raya.

Sin embargo, Lobo le ha dicho que no, que en realidad esa no fue su primera vez en TVE, algo que ha pillado por sorpresa a Carrasca. La primera vez se produjo mucho antes, el 18 de mayo de 1997, cuando Rocío Carrasco apenas tenía 18 días de vida. Entonces, su padre, Pedro Carrasco la llevó a las instalaciones de TVE, donde a él le iban a hacer una entrevista. La visita quedó inmortalizada en una imagen que Lobo ha conseguido para Mañaneros a través de Fidel Albiac, el marido de Rocío Carrasco.

“Fidel me ha echado un cablecito y me ha dicho: 'Oye, Laura, que lo de Cruz y Raya no fue la primera vez'. Tú naciste un 29 de abril, pues un 18 de mayo de 1977 había una niña que llevaba esta pegatina y vino a RTVE acompañada de su padre. Esto es del archivo de Rocío, pero le tenemos que dar las gracias a Fidel por pasárnosla”, ha explicado Lobo. “Yo no me acordaba de esta fotos. Tienes cómplices buenos”, ha respondido Carrasco entre risas.