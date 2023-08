Rocío Martínez compaginará 'Antena 3 Deportes' con hacer historia radiofónica en Onda Cero

Las noches deportivas de la radio tendrán por primera vez en la historia una voz de mujer como presentadora principal. Onda Cero ha anunciado este miércoles que, en su nueva temporada, se harán cargo de Radioestadio Noche la dupla formada por Edu Pidal y Rocío Martínez.

La emisora del grupo Atresmedia revoluciona su apuesta deportiva nocturna confiando por primera vez en un dúo de presentadores que conducirán el programa juntos, y además confiando en una periodista deportiva que al fin pondrá voz femenina a las noches deportivas, algo que pese a los rumores e intentos no había sucedido desde que José María García popularizase ese formato en los 70 que se ha mantenido hasta nuestros días.

Lo hará, además, depositando su confianza en dos voces de la casa. Edu Pidal lleva vinculado a Onda Cero desde el año 2016, cuando llegó desde la SER de la mano de José Ramón de la Morena, su maestro al que ahora podrá tomar relevo. “Desde que me dedico al periodismo deportivo, ejercí el reporterismo con pasión, he viajado por todo el mundo, volví al estudio para presentar La brújula del deporte y, ahora, encargarme de Radioestadio Noche es un gran paso, que afronto con mucha responsabilidad e ilusión junto con Rocío”, ha declarado.

Rocío Martínez, vinculada a los Deportes de Atresmedia desde el año 2016, no dejará los Deportes de Antena 3 Noticias 2. La periodista hará “doblete” en el grupo, y volverá a un medio que ya conoce como la radio. “De joven soñé con ser periodista escuchando la radio, así que estoy muy emocionada por ser yo ahora quien va a poner voz al Deporte en las noches de Onda Cero”, ha explicado.

En su nota de prensa, Onda Cero explica que Aitor Gómez, presentador de Radioestadio Noche las dos últimas temporadas, “seguirá sumando en nuevas demarcaciones dentro de la Redacción de Deportes” de la emisora.

La cadena también adelanta que en esta nueva etapa Radioestadio Noche mantendrá su horario de 23:30 a 1:30 horas de la madrugada, y hará una “apuesta por el deporte con nuevos enfoques, con una óptica informativa, pero también de entretenimiento y, por supuesto, con toda la efervescencia y la pasión del mundo… y el estilo personal de Rocío Martínez”.