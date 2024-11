'Salvados' avanza algunas respuestas de Rita Maestre: “¿Te preocupa cómo está ahora Íñigo Errejón?”

Tras haber retrasado su emisión por la catástrofe ocurrida en Valencia, laSexta ofrecerá este domingo 10 de noviembre la entrevista de Salvados con Rita Maestre, concejal de Ahora Madrid y expareja de Íñigo Errejón.

En torno a él girarán muchas de las preguntas que le formule Gonzo, pues Errejón dimitió a finales de octubre tras ser señalado por varias mujeres a las que supuestamente habría acosado sexualmente.

Maestre y Mónica García (líder de Más Madrid y ministra de Sanidad) hablaron con su compañero de partido para preguntarle por dichas acusaciones. “Fue un shock que admitiera los hechos sin dudar”, cuenta en esta entrevista, de la que ya se han emitido algunos fragmentos.

“¿Durante esta semana, ¿en algún momento le ha preocupado cómo estará Íñigo Errejón?”, le pregunta el presentador de Salvados. “No. En este momento no. Esa es la verdad”, contesta la entrevistada tras pensarse la respuesta durante unos segundos. “El nivel de rabia y de decepción no me permite la empatía. Mi empatía está con las mujeres que están contando historias terroríficas. Quizás en otro momento, cuando las cosas se calmen y tenga más tiempo para digerirlas, pueda volver a conectar con los sentimientos de esta persona, pero en este momento, no”, insiste.

La entrevista de Salvados a Rita Maestre se emitirá este domingo 10 de noviembre a las 21:25 horas. laSexta suspendió su emisión la semana pasada para ofrecer en su lugar una edición especial de El Objetivo centrada en las catastróficas consecuencias de la DANA que ha arrasado Valencia.