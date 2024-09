'Salvados' vuelve con un gran “objetivo” y un hecho inédito: “Paré la grabación porque generaba reacción física”

Vuelve Salvados. El veterano programa de laSexta regresa este domingo 15 de septiembre (21:30 horas) como otra temporada “variada de temas”, según sus responsables. El caso del grupo Supersubmarina, la vida de los exescoltas en Euskadi tras el fin de ETA, el día a día de personas que ayudan a migrantes en Irún y los peligros de las redes sociales serán algunas de las historias que Gonzo y su equipo contarán en esta nueva temporada del formato de Producciones del Barrio, que en cuestión de meses cumplirá 17 años de vida.

“Salvados es todo un símbolo de laSexta. Simboliza todos los atributos del canal. Denuncia temas que pueden parecer menores y a los que los medios muchas veces no hacen mucho caso. Además, no se quedan en ese caso concreto, sino que buscan una visión general y de denuncia social”, ha comentado Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, durante la rueda de prensa celebrada este jueves, y a la que ha asistido verTele.

Hablar solo con protagonistas, “objetivo” de esta tanda

Prueba de ello ello es que Salvados abordará el domingo la historia de “Mari Carmen Fernández, una camarera embarcada en un barco del CSIC que desaparece en la travesía en extrañas circunstancias y que, previamente, había denunciado un caso de acoso”, explica Ferreira. A partir de su historia, el programa de laSexta hablará de otras 12 denuncias similares producidas dentro del CSIC en los últimos meses, ninguna de las cuales ha tenido solución. “¿Cómo puede ser que, habiendo esta realidad, un organismo público del gobierno más feminista de la historia, como se suele decir, permita que estas cosas sigan pasando?”, se pregunta Gonzo al respecto.

Para el presentador, e reportaje dedicado a Mari Carmen “define muy bien lo que pretende ser la temporada como concepto de Salvados”, que este año tiene como “objetivo” contar historias solo a través de la voz de sus protagonistas. “Si podemos hablar con los protagonistas de una historia, la hacemos (...) Porque cuando hablas con los protagonistas de una historia la humanizas”, asegura Gonzo, que para esta primera entrega ha hablado con el marido, la cuñada y la mejor amiga de la víctima.

“El nombre de 'Salvados' obliga a respetar al espectador”

Después llegarán más reportajes con otro denominador común: “Desentrañar las cuestiones que nos afectan a todos como miembros de una sociedad”. En este sentido, pocas hay tan relevantes en estos momentos como “las consecuencias nocivas de las redes sociales”, a las que Salvados dedicará dos programas especiales. “Será un gran evento de cadena”, avanza Ferreiro.

En esas entregas escucharemos testimonios de extrabajadores y moderadores de contenidos de redes sociales, a los que Gonzo se ha acercado con consecuencias inéditas en su carrera: “Por primera vez en 20 años que llevo dedicándome a esto, viendo las entrevistas previas y documentándome con el trabajo de mis compañeros, tuve que parar la grabación porque generaba reacción física. Son las personas a las que Meta, Tik Tok y Twitter ponen a ver ocho horas al día los contenidos que la gente cuelga y pretende que lleguen a todo el mundo. El problema de esta gente es lo que ve y la poca preparación que tiene para verlo, pero nuestro problema común es lo que nos contarán en esos dos programas”.

Gonzo no fue el único que quiso dejar de mirar durante la producción del reportaje. También lo hizo Arturo Béjar, “la persona a la que Mark Zuckerberg contrató para que fabricara herramientas para la protección y el cuidado del usuario”. Según Gonzo, durante la entrevista le mostraron “la realidad de lo que ahora es Instagram, la empresa en la que trabajó”, y su respuesta fue sorprendente: “Pidió que, por favor, le dejáramos de enseñar el vídeo”.

En opinión del presentador, reportajes como este y otros que vendrán son “el valor de Salvados”. “Le dedicamos muchas horas con mucha ambición. ¿Qué tenemos que hacer para hacer lo que no hacen los demás? Esto no nos lleva a hacer las cosas a lo loco, sino que tenemos que hacerlas siendo Salvados. El nombre obliga a mucho, sobre todo a respetar al espectador (...) Trabajamos para conseguir algo que no tenga nadie y que sea ilustrativo”, dice, a modo de conclusión. El resultado, este domingo con el estreno de la nueva temporada de Salvados.