'Sálvame' se reúne dos semanas después de su final en Telecinco, con Carlota Corredera incluida

Casi dos semanas después del final definitivo de Sálvame, el equipo de colaboradores del programa se ha vuelto a reunir fuera de los platós. Belén Esteban, Miguel Frigenti y Laura Fa han compartido instantáneas en redes sociales de este rápido reencuentro, acaecido este mismo martes 4 de julio.

Telecinco ordena parar el rodaje de 'Mía es la venganza' tras 17 capítulos emitidos... y 100 grabados

Más

“No estábamos todos, pero fue un día increíble. Muchos sentimientos y muchas risas”, escribía el segundo en su publicación. Kike Calleja, Lydia Lozano, Carmen Borrego, Omar Suárez, Pilar Vidal, Laura Fa, Cristina Soria, Víctor Sandoval, Gema López y Alonso Caparrós se dejaban ver junto a Esteban y Fa. Pero junto a todo este grupo destacaba la presencia de Carlota Corredera.

La periodista gallega, que abandonó el programa en primavera de 2022, también estuvo presente en esta comida de celebración junto sus excompañeros. Aunque no estuvo presente en la emisión definitiva del 23 de junio, sí que habló de sus impresiones de esta: “He visto trocitos en diferido, es verdad que al final el directo me cuesta un poco, me da mucha penita”, reconoció, a la par que celebró la continuidad del espíritu de Sálvame a través de un programa viajero en Netflix.

Quien no está presente en las fotografías es Jorge Javier Vázquez, que prosigue alejado de las pantallas y de la vida pública desde que inició su baja médica a mediados de mayo. El showman ya avisó con un mensaje en sus redes sociales de que la televisión dejaba de ser una prioridad en este preciso momento, y de hecho no estuvo en la despedida del formato que lideró durante 14 años. Eso sí, aunque ausente el programa le rindió tributo.

'Deluxe' aún continúa en antena, hasta el viernes 14

Cabe recordar que si bien Sálvame ya ha dejado su hueco en la parrilla vespertina de Telecinco, aún perdura algunas semanas el derivado nocturno, Deluxe, en la noche de los viernes. Ahí continuará hasta el próximo día 14 de julio. De hecho María Patiño aludió a esta circunstancia al presentar la entrega del viernes 30 de junio: “Quedan sólo tres Deluxe para pasar a la historia de la televisión, ¡pero los vamos a aprovechar cada minuto!”.

Entre tanto, la nueva Telecinco ha empezado a plantear cambios sobre la programación que ahora ofrece en horario de tarde. Mía es la venganza, que ocupa la sobremesa (en el hueco antes cubierto por Sálvame Limón) ha paralizado su rodaje, tras 17 entregas emitidas y con un centenar grabadas, a causa de los discretos resultados obtenidos. Así es la vida, el magacín con el que se rellena la tarde en verano hasta la llegada de TardeAR de Ana Rosa Quintana, también está de momento en registros alejados de los que acostumbró a promediar Sálvame.