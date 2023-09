Sandra Barneda se mete “en un jardín” al proteger a su equipo de 'Así es la vida', ¿en respuesta a Jorge Javier?

Sandra Barneda y César Muñoz han realizado una llamativa reflexión en la tarde del martes desde el plató de Así es la vida. La pareja de presentadores de la tarde han valorado la posibilidad de “haber sido sosos” durante los algo cerca de tres meses que llevan en antena, curiosamente solo horas después de que Jorge Javier Vázquez fuera particularmente crítico con los colaboradores de programas veraniegos durante el estreno de Cuentos chinos.

Aprovechando la presencia de Alejandra Rubio en plató, y los ataques recibidos por haber retomado el trabajo de forma inmediata después del fallecimiento de su abuela, María Teresa Campos, Barneda defendía la libertad de cada persona de gestionar el luto y el pesar de cualquier forma posible. A raíz de eso, reflexionaba sobre ello al denotar su facilidad para coger cariño a la gente con la que trabajaba, ya fuera en formatos de corto recorrido o de largo plazo.

“Como os he cogido cariño a todos tengo una sensación de no criticar sino de tratar de proteger al equipo que formamos, hagamos la audiencia que hagamos. Siempre hay que protegerse”, señalaba.

“¿Tú crees que hemos sido sosos?”

Mientras sus compañeros la aplaudían, ella advertía que “no nos va mal”. De hecho, llegaba a decir que les ha ido “muy bien” y que “mejor nos irá”. Algo que puede indicar la posibilidad ya expuesta por Telecinco pero no asegurada de mantenerse en parrilla como telonero de TardeAR, pese a sus discretos datos. En todo caso, proseguía: “A mí me gusta proteger a la gente y valorar el trabajo que hacéis día a día. Igual que nosotros tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, un día tenemos un día mejor y otro día lo tenemos peor. Un día lo tenemos más divertido y otro más soso, no lo podemos evitar”.

Muñoz entonces tomaba la palabra: “¿Tú crees que hemos sido sosos? Yo me lo estoy pasando muy bien”. Los tertulianos se reían de inmediato ante el apunte.

“Oye, nos estamos metiendo en un jardín...”, advertía entonces Barneda, tratando de esquivar el tema.

Jorge Javier bromeaba con “cárcel” para los colaboradores “aburridos”

Este segmento de Así es la vida, como decimos, llega solo horas después de un comentario de Jorge Javier Vázquez sobre la televisión que ha visto durante su baja médica.

A una pregunta de Susi Caramelo sobre si había estado pendiente de la programación durante este verano, el presentador respondía en los siguientes términos: “Yo si fuera alguno de los colaboradores que han estado trabajando este verano en la tele estaría temiendo porque probablemente vayan a la cárcel por haber aburrido a la audiencia de esa manera”.