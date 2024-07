Sobera, ante la nueva competencia de 'First Dates': “Broncano, Motos y Latre van a hacer el mismo programa”

El equipo de First Dates se enfrenta a nuevos retos, primero con el estreno en Telecinco de su nueva versión First Dates Hotel y a partir de septiembre con la nueva competencia que tendrá su emisión diaria en Cuatro, con las llegadas de David Broncano a TVE y Carlos Latre a la primera cadena de Mediaset. Sobre ello ha hablado Carlos Sobera, que se muestra convencido de sus armas para seguir conquistando al público la próxima temporada.

Preguntado por si se va a 'rearmar' para hacer frente a sus nuevos rivales de altura en el access prime time, el presentador ha comentado que “los que se tienen que rearmar son David Broncano, Pablo Motos y Carlos Latre porque van a hacer lo mismo”.

Así lo afirma en una entrevista a El Confidencial, donde opina que “ellos van a hacer el mismo programa” y “nosotros somos la única oferta diferente”. Una ventaja que comparte con Wyoming, pues según explica “le pasa lo mismo con El Intermedio, que hace un producto diferente”. “Ellos tres van a luchar por el mismo público en la misma franja, por lo tanto, son ellos los que tienen mayor problema”, insiste.

En ese sentido, Sobera afirma estar “tranquilo” y también “confiado”. “Lo digo sin ningún tipo de valor pretencioso, somos para un público diferente respecto a la oferta habitual. No somos tan familiares como puede ser El Hormiguero porque tienen hormigas y hacen reír a los niños, pero algunos también nos ven a nosotros”, añade.

Al mismo tiempo, el presentador de First Dates no se cierra a seguir ampliando a su público potencial y hace un llamamiento a los padres para que dejen ver el programa de citas a sus hijos: “Somos blancos, no hacemos barbaridades y mostramos cosas que es bueno también que los chavales empiecen a conocer y saber”.