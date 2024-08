'Socialité' dedica una canción a Terelu Campos para reírse de sus “malabarismos económicos”

La exclusiva que Terelu Campos dio a la revista Lecturas, en la que decía que su situación económica no era buena y tenía que hacer “malabarismos” para seguir adelante (aunque al mismo tiempo reconociendo que se da el “único lujo” de tener a una persona de servicio) sigue dando que hablar y provocándole críticas en televisión y de personajes televisivos.

Aunque ella misma ha querido explicar por qué tiene que hacer esos “malabarismos”, ahora ha sido el programa Socialité, en su versión diaria en Divinity, el que ha sacado punta a sus palabras dedicándole una canción en la que se ríen de ella.

Al ritmo de la canción de Peret 'Borriquito', con su famoso estribillo “Borriquito como tú, tururú...”, el espacio presentado por María Verdoy ha adaptado el tema, y con una voz que recuerda a la de Terelu Campos, rasgada y con alguna que otra tos, han convertido su letra en la siguiente:

“Pobrecito como tú, Terelú; que ya no gano ni pa' luz, Terelú; ni pa' un concierto de Malú, Terelú; me da un patatús”. El vídeo, como recoge Carlos Merenciano en Yotele, se alarga durante casi 2 minutos, que dan para tener otro estreibillo: “Vivo a base de vermú, Terelú; mi casa es como un iglú, Terelú; Ya no hay ragú, hay cuscús, Terelú; Ay qué repelús”.