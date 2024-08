Terelu desvela por qué hace “malabarismos” con el dinero, y lanza un dardo a 'TardeAR'

Terelu Campos está muy satisfecha con la polvareda que han levantado sus recientes declaraciones en la revista Lecturas, en la que contó que hace “malabarismos” para mantener a flote su economía doméstica.

Anoche, en el plató de De Viernes, la hermana de Carmen Borrego negó que estuviera arruinada y sacó pecho por el eco de sus palabras: “¿Las críticas a mi entrevista? Me parecen fenomenal, ¡fantásticas! Me horrorizaría hacer una entrevista y que nadie dijera nada. Eso sería espantoso y me preocuparía de verdad”.

Dicho esto, la tertuliana, que hace pocas semanas se incorporó al citado programa por una gran suma de dinero, dio a entender que había gastado mucho dinero en el cuidado de su madre, María Teresa Campos, antes de que esta falleciera en septiembre de 2023.

“Yo adquiero, por temas personales, en un momento de mi vida, una serie de compromisos que tengo que seguir cumpliendo aunque ya no se tengan que hacer esos cuidados”, explicó sin dar más detalles.

Terelu pidió “perdón” por haber utilizado la palabra “malabarismos”. En lugar de ello –añadió con ironía–, tendría que haberse expresado de otra manera: “Cuando digo 'malabarismos' es porque cuando he apagado un fuego, me ha venido otro que no era mío. Más clara no puedo ser”.

Uno de sus compañeros resumió la situación en pocas palabras: “Te estás haciendo cargo de gastos que no son tuyos”. La entrevistada confirmó lo que resultaba “evidente” y matizó que esos gastos no procedían de su hija Alejandra Rubio.

En efecto, se estaba refiriendo a su madre: “Son gastos que pertenecen a un engranaje que hubo que hacer para que una persona, la más importante de mi vida, tuviera [cubiertas] sus necesidades. Quien no lo entienda, me la pela, porque yo, por las personas a las que más quiero en el mundo, que son mi hija y mi madre, no les iba a faltar nada”.

Lo siguiente que hizo Terelu es condenar que otro programa de Telecinco, TardeAR, haya desvelado el sexo del bebé que esperan Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. “Me parece feo, pero iba a utilizar una palabra muchísimo más dura”.

“Soy más compañera que ellos, y así se lo he transmitido”, dijo en referencia a los tertulianos de TardeAR, cuya presentadora, Beatriz Archidona, estaba frente a ella en ese mismo momento. Y no, a la futura madre no le ha gustado que este secreto haya sido gritado a los cuatro vientos: “No le ha hecho gracia que se haya hecho un espectáculo de algo que pertenece a su intimidad”.