Sonsoles Ónega se apuntó un tanto en Antena 3 con Gabriela Guillén, que habló de la ruptura total con Bertín Osborne

Y ahora Sonsoles abría la semana anunciando una llamativa exclusiva a sus espectadores. El magacín vespertino de Antena 3 contaría con Gabriela Guillén, que espera un bebé de Bertín Osborne. Si bien ella ya estuvo en plató en septiembre, poco después de saltar la noticia a los medios, ahora volvía en un tono bien diferente, mucho menos conciliador.

A poco más de un mes para salir de cuentas, Guillén se sentaba con Sonsoles Ónega para dar su versión de todas las informaciones que llevan meses circulando y que han generado tantos minutos de contenido a las principales cadenas. Si algo ha quedado claro es la nula relación entre las partes; de hecho, ella negaba la versión de su expareja sobre varios puntos.

Por ejemplo, y en contra de lo que se había venido asegurando, ha asegurado que no tenía ningún acuerdo de tipo económico con el cantante de rancheras, y que este quiso, por voluntad propia, hacerse cargo de lo que ella necesitara. “Han sido dos pagos para pagar el alquiler y los gastos. Fue en septiembre y octubre, y yo decidí no recibir más ayuda de él. Más que nada porque creo que hay cosas más importantes del dinero”.

“Él no está pendiente y no es justo querer pagar tu conciencia. Si eres padre, estate ahí”, defendía, asegurando que lo que reclamada de Osborne era atención. “Yo me siento sola”.

Paloma García Pelayo quiso defender la información que se había dado en el programa sobre estos pagos. “¿Niegas que Bertín te haya hecho desde el mes de abril hasta nueve ingresos transferidos que tengo detallados?”. “A mí nadie me ha ingresado nada por el motivo de que yo me haya quedado embarazada”, insistió. L

No pondrá al bebé el apellido de Bertín

Preguntada por el tipo de relación que espera de él una vez esté de parto y dé a luz, Guillén reconoce que le gustaría que estuviese presente. “Yo no tengo que obligarle a ser padre si no quiere. Yo le voy a dar a mi hijo todo el amor que se merece y lo que bien pueda ofrecerle. No pretendo ni que me pague. Para es más importante un mensaje que una transferencia”.

“¿Tú quieres que le lleve el apellido?”, le preguntó entonces Ónega. “No, le voy a poner mi apellido”, apuntó la entrevista tajante. También ha hablado de la polémica sobre la prueba de ADN que se aseguraba, él tenía intención de pedir. La entrevista dijo haberse enterado por el programa en su momento y haber “reclamado” sobre ello al famoso. “Decepcionada” con Bertín, deja claro que se hará ella misma la prueba “sin que él me la pida”.