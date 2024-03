Sonsoles Ónega desvela la condición que puso para fichar por Antena 3 y cuándo firmó su contrato

Sonsoles Ónega ha contado detalles inéditos de su salto de Telecinco a Antena 3, que se produjo en el verano de 2022. Entre otras cosas, la presentadora de Y ahora Sonsoles ha desvelado cuándo firmó su contrato con la cadena de Atresmedia, la condición que puso para fichar por el canal y una de las franjas horarias que se barajó para emitir su magacín.

De todo ello ha hablado en el videopodcast Drama Queen, de Pilar Vidal, empezando por la sorpresa que ella misma le produjo abandonar Telecinco, su casa televisiva durante tantos años, para irse a la cadena rival. “Fue repentino e inesperado. Primero para mí, porque pensaba que moriría en Telecinco. Fue mi casa, también CNN+, pero sobre todo era en Mediaset donde había hecho lo más importante de mi carrera hasta entonces. No tenía ningún problema, no había dado síntoma de fatiga, ansiedad, disgusto o infelicidad. Todo lo contrario. Yo era muy feliz en Telecinco”, cuenta Ónega en la entrevista.

Sin embargo, todo cambió cuando Atresmedia le hizo una oferta para presentar “algo de actualidad”. “Eso era la única cosa importante para mí, que fuera de actualidad, porque creo que es donde mejor me manejo”, dice la periodista, que no recibió más detalles durante aquella primera toma de contacto. Es decir, que no sabía cómo iba a ser ese nuevo programa ni en qué franja se iba a emitir. Por si acaso, ella puso una condición: “No querré hacer la mañana, por favor”. “Primero, porque ya hay una persona que lo hace para la cadena para la que me llamáis (Susanna Griso). Y segundo, porque en la cadena de la que me voy lo hace quien me ha dado grandes consejos y oportunidades (Ana Rosa Quintana)”, cuenta.

Por tanto, su negativa a presentar las mañanas de Antena 3 fue una muestra de respeto hacia quienes ocupaban por aquel entonces esa franja dentro y fuera del canal. Y por ello se negó a ocupar la matinal en julio de 2022, cuando se hizo oficial su fichaje por Atresmedia y su última aparición en Telecinco, y en septiembre de ese mismo año, que es cuando, según desvela ahora la presentadora, firmó el contrato con su actual grupo de comunicación.

Esto no fue un problema para Atresmedia, pues tenían otros planes para ella. Según Ónega, “se barajaron diferentes proyectos” antes de dar forma a lo que ahora es Y ahora Sonsoles, entre ellos, que su magacín se emitiera los fines de semana. Una idea que fue descartada en favor de hacer un programa diario por las tardes. “Y así empezó”, comenta ahora la presentadora, que en 2022 pasó “el peor verano” de su vida, según sus propias palabras, “en el sentido de no saber bien qué iba a hacer” en Atresmedia más allá de ese “algo de actualidad” que le dijeron en un primer momento. Sin embargo, a partir de septiembre tuvieron tiempo para dar forma al programa, que se estrenó el 24 de octubre de ese mismo año.