El subdirector de 'Fiesta' habla de sus inicios con Emma García: “No me caía especialmente bien”

Saúl Ortiz, tertuliano y actual subdirector de Fiesta, programa de las tardes del fin de semana en Telecinco, se ha sincerado sobre sus comienzos con Emma García y los prejuicios que, antes de conocerla y trabajar con ella, tenía sobre la presentadora de Mediaset.

El periodista ha aprovechado que su compañera ha sido nombrada una de las ganadoras a la Antena de Oro 2023 para publicar un largo post en su cuenta personal de Twitter (ahora X) en el que termina deshaciéndose en elogios hacia la televisiva.

“Reconozco que cuando no la conocía no me caía especialmente bien. Desde la distancia, la percibía distante, fría, inaccesible. La primera vez que la vi estábamos en la redacción de Fiesta. Llevaba un precioso vestido rojo y se iba a grabar la promo de este nuevo programa en el que íbamos a coincidir. Nos presentaron tibiamente, pero me preguntó cómo estaba y si tenía ilusión por el proyecto”, empieza diciendo Ortiz.

Saúl Ortiz elogia a Emma García

“El paso de los días me hizo cambiar de opinión. Derrumbar los prejuicios. Conocerla, fue darme de bruces con una mujer fantástica, sensible, inesperadamente divertidísima, con una empatía difícil de encontrar en la caja tonta y con mucha autocrítica. Sabe lo que quiere, lo que no quiere y lo que necesita para que el programa fluya con naturalidad”, sigue diciendo el responsable del programa de Unicorn Content.

“Su suerte es ser creíble ante cualquier circunstancia. La admiro, la respeto y la quiero. Por eso no me extraña que el próximo 25 de noviembre vaya a recibir la Antena de Oro. Es un premio muy merecido y que llega en el momento perfecto”, concluye Ortiz en su escrito, dándole la enhorabuena a García. “¡Que no pare la Fiesta!”, remata.