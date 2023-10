Carmen Lomana advirtió a 'Fiesta': “Espero que no lo pongáis, no he venido a tener líos”

Carmen Lomana visitó este sábado el plató de Fiesta para compartir con la audiencia la mala experiencia que vivió hace unos días cuando dos encapuchados entraron en su casa. Pero, aprovechando que la celebrity estaba en Telecinco, el equipo del magacín preparó un vídeo con las polémicas protagonizadas por ella en los últimos años. Y no parece que le hiciera mucha gracia la sorpresa.

“Hubo algo que espero que no lo pongáis, yo no he venido aquí a tener líos”, advirtió la invitada. Se estaba refiriendo a sus polémicas declaraciones sobre las cirugías de Isabel Preysler.

“Preysler ya no es lo que era. Ha conseguido con operaciones mal hechas destrozarse la nariz y la cara”, escribió en un artículo publicado a principios de 2023.

“¿Está eso metido en el vídeo?”, preguntó Emma García a sus compañeros. Efectivamente se habían incluido los comentarios de la discordia: “¡Pues muy mal!”, se quejó la televisiva antes de repetir una vez más que no debió expresarse en aquellos términos. “Me arrepiento, lo siento”, se disculpó otra vez, escudándose en que ella “a veces” juega “con el humor”.