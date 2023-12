'Succession', 'The Bear' y 'Solo asesinatos en el edificio' encabezan las nominaciones a los Globos de Oro 2024

La organización de los Globos de Oro ha anunciado este lunes la lista de nominados de su 81ª edición, que se celebrará el próximo 7 de enero. Será la primera gala desde la disolución de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y la adquisición, por parte de Eldrigde Industries y Dick Clark Prods, de los activos, derechos y propiedades de los premios, que en mes de un mes premiarán lo mejor del cine y la televisión del último año.

En la categoría de televisión, la gran favorita es Succession, que acumula nueve nominaciones en las principales categorías de drama. Entre ellas, Mejor serie dramática y Mejor actor protagonista en dicho género, donde Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong competirán entre sí por su trabajo en la aplaudida serie de HBO. The Last of Us, The Crown, La diplomática, The Morning Show y 1923, el spin-off de Yellowstone, son las alternativas en la categoría de drama.

En cuanto a comedia, la voz cantante la llevan viejas conocidas de la temporada de premios como son Barry, Ted Lasso Colegio Abbott y, sobre todo, Solo asesinatos en el edificio y The Bear, que parten con ventaja con cinco nominaciones cada una.

Por último, en el terreno de miniseries y series antológicas encontramos mucha igual. Todos quieren a Daisy Jones, Bronca y Fargo están un paso por delante con tres nominaciones cada una, aunque Cocina con química y Fellow Travelers, con dos, también podrían hacerse oír en la gala del día 7.

Mejor serie dramática

1923 (Paramount+)

The Crown (Netflix)

The Diplomat (Netflix)

The Last of Us (HBO)

The Morning Show (Apple TV+)

Succession (HBO)

Mejor serie de comedia

Colegio Abbott (ABC)

Barry (HBO)

The Bear (FX on Hulu)

El Jurado (Amazon Freeve)

Solo asesinatos en el edificio (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor miniserie, serie antológica o tv movie

Bronca (Netflix)

Cocina con química (Apple TV+)

Todos quieren a Daisy Jones (Amazon Prime Video)

La luz que no puedes ver (Netflix)

Fellow Travelers (Showtime)

Fargo (FX)

Mejor actor en serie dramática

Brian Cox, por Succession

Kieran Culkin, por Succession

Gary Oldman, por Slow Horses

Pedro Pascal, por The Last of Us

Jeremy Strong,, por Succession

Dominic West, por The Crown

Mejor actor en serie de comedia

Bill Hader, por Barry

Steve Martin, por Solo asesinatos en el edificio

Jason Segal, por Terapia sin filtro

Martin Short, por Solo asesinatos en el edificio

Jason Sudeikis, por Ted Lasso

Jeremy Allen White, por The Bear

Mejor actor en miniserie o serie antológica

Matt Bomer, por Fellow Travelers

Sam Claflin, por Todos quieren a Daisy Jones

Jon Hamm, por Fargo

Woody Harrelson, por Los fontaneros de la Casa Blanca

David Oyelowo, por Lawmen: Bass Reeves

Steven Yeun, por Bronca

Mejor actor de reparto en serie de televisión

Billy Crudup, por The Morning Show

Matthew Macfadyen, por Succession

James Marsden, por El Jurado

Ebon Moss-Bachrach, por The Bear

Alan Ruck, por Succession

Alexander Skarsgård, por Succession

Mejor actriz en serie dramática

Helen Mirren, por 1923

Bella Ramsey, por The Last of Us

Keri Russell, por La diplomática

Sarah Snook, por Succession

Imelda Staunton, por The Crown

Emma Stone, por The Curse

Mejor actriz en serie de comedia o musical

Ayo Edebiri, por The Bear

Natasha Lyonne, por Poker Face

Quinta Brunson, por Colegio Abbott

Rachel Brosnahan, por La maravillosa señora Maisel

Selena Gomez, por Solo asesinatos en el edificio

Elle Fanning, por The Great

Mejor actriz en miniserie o serie antológica

Riley Keough, por Todos quieren a Daisy Jones

Brie Larson, por Cocina con química

Elizabeth Olsen, por Love and Death

Juno Temple, por Fargo

Rachel Weisz, por Inseparables

Ali Wong, por Bronca

Mejor actriz de reparto en una serie de televisión