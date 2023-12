'La sociedad de la nieve' logra la nominación al Globo de Oro como Mejor película de habla no inglesa

La sociedad de la nieve continúa su paso firme hacia el Oscar y la primera y más importante parada se ha saldado con victoria. Los Globos de Oro la han nominado como Mejor película de habla no inglesa, aunque no haya conseguido la segunda en la categoría de Mejor banda sonora, donde muchos también la ponían como favorita. Juan Antonio Bayona logra una candidatura que lleva meses peleando en Los Ángeles y consigue que España vuelva a la senda de los premios internacionales. Sus rivales serán Anatomía de una caída, Fallen Leaves, Io, capitano, Past lives y La zona de interés.

No hubo suerte para el resto del cine español. Aunque había otras dos nombres con opciones y en las quinielas, finalmente no materializaron la nominación. Robot Dreams no pudo colarse en la categoría de Mejor película de animación, donde los Globos de Oro primaron filmes de grandes estudios y completaron con la animación nipona. El chico y la garza, de Hayao Miyazaki se posiciona como la absoluta favorita en una lista que completan Suzume, Wish, Elemental, Super Mario Bros y Spider-Man: cruzando el multiverso.

Penélope Cruz tampoco consiguió entrar como Mejor actriz de reparto por su excelente trabajo en Ferrari. Emily Blunt, por Oppenheimer; Danielle Brooks, por la versión musical de El color púrpura; Jodie Foster, por Nyhad; Julianne Moore, por May/December; Rosamund Pyke, por su divertidísimo papel en Saltburn y Da'Vine Joy Randolph, la gran favorita por Los que se quedan, fueron quienes sí consiguieron ser elegidas por la Asociación de la prensa extranjera que elige los galardones.

La división entre categorías dramáticas y de comedia o musical hará que haya dos duelos la noche del 7 de enero, cuando se celebre la gala de unos remozados Globos de Oro que intentarán dejar atrás su problemático (y poco diverso) pasado. En comedia la más nominada no podía ser otra que Barbie, que suma 9, siendo la más nominada de esta edición. En otros años se hubiera quedado con 8, pero la recién estrenada categoría que premia uno de los éxitos comerciales del año (que haya recaudado más de 150 millones de dólares a nivel mundial), le ha regalado una extra. Barbie entra en todo: Película de comedia, dirección, guion, actriz protagonista (Margot Robbie), Actor de reparto (Ryan Gosling), éxito comercial y tres nominaciones en canción original, donde se nota el poderío de los temazos de su banda sonora: Dance the night, de Dua Lipa; What was i made of, the Billie Eilish y el I'm just Ken de Ryan Gosling se enfrentarán entre sí.

Su gran rival en las categorías de comedia será Pobres criaturas, la nueva película de Yorgos Lanthimos que tras llevarse el León de Oro en Venecia entra con fuerza en los Globos de Oro logrando siete candidaturas: Película de comedia, dirección, guion, banda sonora, Mejor actriz de comedia para Emma Stone y un doblete en actor de reparto: Willem Dafoe y Mark Ruffalo. Ambas comedias se enfrentarán a Air, American Fiction, May December y Los que se quedan, la nueva película de Alexander Payne que no logra entrar en mejor dirección ni guion, lo que la deja en un segundo plano, pero con opciones claras de ganar el premio al mejor actor de comedia y actriz de reparto, donde Paul Giamatti y Da'Vine Joy Randolph son los grandes favoritos. El primero peleará contra Nicolas Cage, por Dream Scenario; Timopthée Chalamet, por Wonka; Matt Damon, por Air; Joaquin Phoenix, por Beau tiene miedo y Jeffrey Wright, por American Fiction.

En las categorías dramáticas el duelo esperado por todos se cumple. Christopher Nolan y Martin Scorsese se verán las caras en Mejor película dramática. Oppenheimer le saca una nominación de ventaja a Los asesinos de la luna, ya que el filme de Nolan entra en la ridícula categoría del éxito comercial, algo que no logra el título de Scorsese. Oppenheimer consigue las menciones en Película, dirección, guion, actor protagonista (Cillian Murphy), Actor de reparto (Robert Downey Jr.), Actriz de reparto (Emily Blunt), Banda sonora y éxito. Casi las mismas que Los asesinos de la luna, que consigue las de Película, dirección, guion, banda sonora, actor protagonista (Leonardo DiCaprio), actriz protagonista (Lily Gladstone) y actor de reparto (Robert De Niro).

La categoría de película dramática es donde se ha apreciado la mayor apertura de los Globos de Oro a reconocer películas internacionales. Es de agradecer la presencia de Anatomía de una caída, reciente ganadora de los premios del cine europeo y de la Palma de Oro en Cannes. El thriller judicial de Justine Triet es una de las películas del año y los Globos de Oro se lo han reconocido a lo grande, con las candidaturas a Mejor película, guion, actriz (Sandra Hüller) y Película de habla no inglesa. Ha ocurrido lo mismo con La zona de interés, el sobrecogedor drama sobre el holocausto de Jonathan Glazer que consigue la nominación en Película dramática, película de habla no inglesa y banda sonora para el trabajo de Mica Levi.

Sin embargo ninguna de ellas consigue entrar en los finalistas a la Mejor dirección, donde sí se ha colado Bradley Cooper, por Maestro, la gran baza de Netflix en esta carrera de premios. El biopic de Leonard Bernstein logra las nominaciones de Película dirección y el reconocimiento para sus dos protagonistas, el propio Bradley Cooper y Carey Mulligan. Uno de los fenómenos del año, Past Lives, se confirma como la cuota indie del año en los premios y entra en todos los importantes. El drama romántico de Celine Song (y su increíble debut en el largo) logra cinco candidaturas: Mejor película, dirección, guion, película de habla no inglesa y actriz dramática para Greta Lee.

Aunque los Globos de Oro hayan perdido parte de su influencia en Hollywood, siempre son una buena vara de medir las sensaciones dentro de la industria, y hoy hay varias películas que vuelven a casa como derrotadas y con la obligación de darle la vuelta a la carrera. Ferrari, de Michael Mann, se va de vacío. El color púrpura no logra estar nominada como Mejor comedia o musical, cuando los Globos de Oro han nominado en su historia a casi cualquier musical que se ha estrenado. Tampoco le ha ido mucho mejor a Saltburn, que solo rasca dos nominaciones de interpretación; ni a Origin, el filme de Ava DuVernay que la prensa de EEUU sigue manteniendo en sus predicciones a pesar de la mala acogida en Venecia.