'Sueños de libertad' avanza un adiós, un plan de huida y una decepción en su nueva semana en Antena 3

Sueños de libertad llega a la última semana de agosto con un cambio de rol. La serie diaria de Antena 3 mantiene su hora de emisión (de 15:45 a 17 horas), pero a partir de este lunes pasa a ser la telonera de Y ahora Sonsoles, que amplía su horario (de 17 a 20 horas) para cubrir el hueco dejado por Pecado original, que terminó el pasado viernes con la emisión de su capítulo final.

Por tanto, Sueños de libertad afronta una semana muy importante. Y lo hace con cinco capítulos que darán continuidad a las tramas de la semana pasada. Jesús, por ejemplo, se ha salido con la suya y ha conseguido que su familia crea que Begoña ha podido heredar la enfermedad mental de su madre. Además, ha conseguido que Jaime oculte que la está drogando amenazándolo con desvelar que Marta mantiene una relación sentimental con Fina. A pesar de los esfuerzos de Jesús, Begoña acabará dándose cuenta por ella misma que su marido le está haciendo algo.

Isabel no solo espiará a los Merino, si no que aconsejará a Jesús que utilice la baza que tiene contra su hermana para conseguir reconocimiento en la empresa. Eso llevará al marido de Begoña a contratar a un detective privado que siga a Marta para conseguir pruebas de su relación con Fina. Además, Mateo decidirá abandonar la colonia para poner fin a los rumores de su relación con Claudia y, de paso, protegerla. Sin embargo, un accidente de Don Agustín retrasará su marcha.

Este el avance de los capítulos 129, 130, 131, 132 y 133 de 'Sueños de libertad'.

Lunes 26 de agosto - Capítulo 129

Jesús tiene la sartén por el mango con Jaime: si quiere que Marta no vaya a la cárcel deberá callar. Gema comienza a sospechar de Isabel. En contra de los deseos de Jesús, Mateo consigue su objetivo y Marta no despedirá a Claudia, pero… ¿a qué precio? Tasio confiesa a Carmen su fracaso reuniendo de nuevo sus ahorros. Ángela trata de mediar con Carmen para que dé otra oportunidad a su hijo.

Luis pasa por horas bajas y Joaquín trata de consolarlo. ¿Recuperará el amor de Luz? Luz y Andrés, tras ver los resultados de los análisis, no saben qué opinar sobre el estado de salud de Begoña. Isabel progresa en su investigación de los Merino y pone al tanto a Jesús. Andrés apoya a Begoña: no duda de su cordura y no quiere que ella lo haga.

Martes 27 de agosto - Capítulo 130

Digna y Jaime descubren a Luz y Luis en un momento íntimo. Begoña, guiada por la sospecha y convencida por el apoyo de Andrés, trata de esclarecer lo que trama Jesús. Isabel mantiene informado a Jesús sobre los pasos de los Merino y su proyecto. Damián propone a Marta para dar el discurso de agradecimiento por un premio que ha recibido la empresa. Esta noticia no gusta a Jesús que, a su particular manera, se opone.

Gaspar tiene nostalgia de su noviazgo con Sonsoles. La inusitada felicidad de don Agustín siembra la duda en Claudia. ¿Tuvo algo que ver en la marcha de Mateo? Jesús toma una importante decisión en la investigación de la vida privada de su hermana.

Miércoles 28 de agosto - Capítulo 131

Jesús confiesa ante Damián que está drogando a Begoña. Marta logra que Fina la pueda acompañar a la gala de los premios. El encontronazo de María con Begoña trae de nuevo la discordia a su matrimonio con Andrés. Regresa Sonsoles para disculparse con Gaspar. ¿Debe perdonarla? Jesús se entera de parte del plan secreto de los Merino y pide a Isabel que continúe investigando.

Damián, dolido por no poder ayudarle, se despide de Mateo… y tiene unas palabras con don Agustín al respecto. Begoña revela a Luz sus planes para escapar de las garras de Jesús.

Jueves 29 de agosto - Capítulo 132

Luz trata de disuadir a Begoña para que no lleve a Julia a su plan de huida. Joaquín no aprueba la relación de Gema con Isabel y le pide que tome cartas en el asunto. Damián descubre una importante información sobre su hija Marta. Carmen y Tasio se alían para que Gaspar no vuelva con Sonsoles. Mateo se despide de Gaspar pero se preocupa por el estado de don Agustín. Julia cada vez se preocupa más por el estado de salud de Begoña. Luis y Luz pasan la noche juntos… su relación no deja de crecer.

Viernes 30 de agosto - Capítulo 133

Begoña necesita pasaportes para poder salir del país pero no quiere recibir ayuda de nadie. Presionada por Joaquín, Gema debe tomar una decisión respecto a su relación con Isabel. Damián, muy decepcionado, no acepta la relación de su hija con Fina. Marta busca su aprobación. ¿Podrán más los prejuicios o el amor de padre?

Carmen y Tasio se esfuerzan para que Sonsoles no descubra que Gaspar sigue soltero. Mateo ofrece su ayuda a don Agustín para oficiar la misa. María descubre a Begoña buscando los pasaportes y Begoña debe disimular. Jaime hace una misteriosa llamada cuando Luz le cuenta lo sucedido en la comida con los Merino. Begoña trata de zafarse de los intentos de Jesús por drogarla.