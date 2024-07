'Supervivientes All Stars' evacuó en directo a los concursantes por una tormenta y tensó a Adara en plató

La segunda gala de Supervivientes All Stars: Conexión Honduras tuvo a una protagonista inesperada: una “tormenta monumental” que obligó al equipo a evacuar a los concursantes y hacer saltar una escaleta que no contaba con meterlos en palapa.

“En playa está cayendo el agua con mucha fuerza, pero es que este tiempo es agotador. Que llueva cada día...” informaba una Laura Madrueño que ya se había recuperado de un resfriado que la había hecho desaparecer en plena gala anterior.

La presentadora explicó que están viviendo la época de monzones y huracanes en Honduras, que normalmente no vemos porque las habituales ediciones se emiten meses antes, pero este especial está siendo mucho más duro por esa meteorología.

Tras hacer una prueba de apnea, con el mar totalmente revuelto, que ganó Abraham, llevaron a los concursantes a palapa donde todos - excepto Logan y Bosco- se vinieron abajo por las condiciones en las que les tocaría dormir esa noche: “Todo va a estar mojado, se nos han roto las cuerdas de la lona, mañana no se podrá pescar, estará lleno de mosquitos”, decían hasta con lágrimas.

La pregunta que Adara se negó a responder

Tampoco tuvo un plató fácil Sandra Barneda que, tras ver un vídeo en el que Bosco cocinaba para sus compañeros, se acercó a Adara para preguntarle si a ella también le había hecho la comida alguna vez.

“Me cocina mi pareja” respondió la exazafata y la presentadora corrigió que se refería al tiempo que estuvieron juntos. Pero Adara se resistió a contestar:

“Es un tema que me está haciendo sentir ya mal con respecto a mi pareja. Hoy por hoy estoy con él y me están recordando continuamente a otra relación que pasó hace un año. Ya estoy con otra persona”, repitió. Por lo que Barneda aceptó su decisión y cambió de tema.

El nuevo encontronazo entre Marta Peñate y Sofía Suescun

Las otras dos protagonistas de la entrega volvieron a ser Marta y Sofía que, desde que se enemistaron no dejan de hacer vídeos más enfrentadas que el día anterior.

Una mañana al despertar y ver el destrozo de la lluvia, Sofía comentó lo difícil que iba a ser grabar y hacer “anuncios” ahí, refiriéndose a lo que le dijo Marta sobre que parece que está haciendo publicidad continuamente.

Eso a Marta le pareció una provocación innecesaria y se derrumbó pidiendo que la expulsen “Ya está, me ganaste. Lo has conseguido quiero irme, España sacadme de aquí, lo ruego. No estoy bien, No estoy feliz”.

Sofía se defendió: “Estás acostumbrada a hacer los ataques pero no ha encajarlos”. Lo que empeoró cuando le comentó que se sentía “plena” no como Marta. Algo que esta última se llevó al tema de su dificultad por quedarse embarazada.

Cuando Barneda preguntó si se refería a eso, Marta pidió dejarlo a un lado porque no quería tratar más ese tema tan doloroso para ella. Todo eso, ante el asombro y silencio del resto del grupo.