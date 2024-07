'Supervivientes All Stars' expulsó a uno de sus ganadores y “perdió” a Laura Madrueño en plena gala

Supervivientes All Stars vivió su segunda expulsión, tras la de Adara Molinero la pasada semana, y en esta ocasión despidió a uno de sus ganadores pasados.

Lo hizo sin el apoyo de Laura Madrueño que se ausentó de esa tercera gala por motivos de salud. “Me estoy quedando sin voz, no sé cuánto me durará”, lamentaba al arrancar, abrigada con una chaqueta bajo el temporal, para después desaparecer por completo.

Todo ello en una entrega que volvió a tener como protagonistas la gran enemistad entre Marta Peñate y Sofía Suescun que volvían a engancharse en la Palapa. Tanto que acabó con la salida de Marta por un “ataque de ansiedad”, según ella indicó: “No puedo más, no pudo con una tele sucia, no la hago”, se quejaba.

También Lola se derrumbaba ante la tensión y señalaba que ya no lo estaba pasando bien. Al contrario que Sofía que sí mantuvo el tipo y hasta tuvo su momento de felicidad al mostrarle un vídeo de felicitación de su familia por sus 28 años.

Olga Moreno, la segunda expulsada de la edición

Tras la salvación de Bosco, los nominados que se enfrentaban en esta tercera gala eran Jorge Pérez y Olga Moreno, ganadores de las ediciones 2020 y 2021, respectivamente.

Dos amigos que tuvieron una votación muy ajustada hasta el último momento. Cuando Jorge Javier sentenció: “El público de Supervivientes All Stars ha decidido que se salve de la expulsión Jorge”. El ex guardia civil agradecía el apoyo: “Muchísimas gracias a todos los que me han apoyado, voy a estar aquí dándolo todo”.

Mientras que Olga se despedía sin el apoyo de Madrueño: “Quería dar las gracias al equipazo, por darme esta oportunidad. Me ha encantado conoceros, me llevo muy buenos amigos y espero que lo disfrutéis. Me voy con pena, la verdad, no te voy a engañar. Pero Jorge se lo merece y lo está dando todo, a mí me ha faltado dar un poco más”.

Los 3 nuevos nominados de la semana

Sofía ganó la prueba de líder, tras la felicitación de cumpleaños de su familia: “El vídeo me ha dado súper energía” dijo mientras Abraham le ponía el collar.

Con la hija de Maite Galdeano como intocable, el resto de compañeros nominó a Abraham y Lola, mientras que Sofía añadió a Marta a la lista negra.