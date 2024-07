'Supervivientes All Stars' salvó al nominado más alegre y recibió a Adara en plató para aclarar su salida

La segunda entrega de Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie mostró a unas leyendas con el cuerpo lleno de picaduras, con miedo a las tormentas y con un hambre continuo, tras 13 días de aventura.

Como cada martes - aunque la próxima semana la emisión será en lunes para contrarrestar el estreno del Grand Prix- se celebró la ceremonia de salvación que dejó la lista de nominados solo con dos nombres.

Además, Sofía Suescun y Marta Peñate cruzaron el Puente de la Concordia para intentar arregalr sus diferentes y en plató acogieron a Adara Molinero, que llegó como primera expulsada de la edición.

Bosco se salva de la nominación

Jorge, Olga y Bosco eran los nominados de la semana - los campeones de 2020, 2021, respectivamente- y al empezar la noche mostraron los porcentajes ciegos: 50, 26 y 24%-

Números que demostraban que había un claro salvado. Por lo que los tres se situaban en la plataforma para ver a Olga caer la primera al agua. Y seguidamente a Jorge.

Bosco se convirtió en el salvado de la semana y lo celebró cantando, hasta que cayó al agua por error.

Adara, en plató: “Solo sentí apoyo en Bosco y Olga”

Adara llegó a plató como la “primera leyenda expulsada de la edición tras vivir una serie de catastróficas desdichas”, como dijo el propio Jorge Javier, que enumeró el fallido salto del helicóptero, las broncas y hasta la reacción alérgica que le desfiguró la cara.

Allí se reencontró con Jonan Wiergo - que la había defendido de los ataques de las redes- , su madre y su nuevo novio a quien le dio un beso en la boca.

Tras los saludos, y entre temblores, se sentó frente al presentador para reflexionar sobre lo que le había ocurrido: “Es algo que aún tengo que digerir y asimilarlo. No lo entiendo todavía. Me hubiera gustado, pero no podía.. tenía sentimientos encontrados. Fue una liberación que me echaran”.

Añadió que se sentía sola entre sus compañeros: “Fue la gota que colmó el vaso. No sentía feeling, lo veía todo súper complicado. Creo que me sentían como una amenaza. Solo sentí apoyo en Bosco y Olga”.

Por su compañero de edición también le preguntó Jorge Javier, porque había rumores de que habían sido pareja o nunca llegaron a tanto: “Fuimos un poquito novios. Se intentó, fue muy poquito tiempo, estábamos muy ilusionados, nos gustábamos mucho. Es una persona muy especial”, aclaró ella.

El inútil puente de la concordia entre Marta y Sofía

Sofía y Marta se situaron a cada extremo del puente de la concordia para intentar arreglar un distanciamiento que, en cambio, habían ido a arreglar a Honduras.

Una discusión con Abraham en el centro, hizo que ambas se sintieran totalmente ofendidas por la otra: Marta porque Sofía defendía a su compañero de una broma de ella, y Sofía porque sentía que Marta tenía mucha “rabia acumulada” contra ella.

Las dos aseguraron que habían sido grandes amigas y que esta situación les dolía mucho, pero ninguna bajó del burro. Marta aseguraba que Sofía jugaba las mismas cartas que jugó al traicionar a Logan en su edición, y por un vídeo traicionaba su amistad.

Sofía repetía que ella solo había intentado defender a un compañero con el que tenía un fuerte vínculo. Al escucharla de nuevo, Marta acabó acelerando el puente y poniendo “cruz y raya” a la relación entre las dos: “Te he querido mucho pero hasta aquí hemos llegado”.