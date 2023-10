Susi Caramelo, sobre la cancelación de 'Cuentos chinos': “La tele no da margen de error”

Cuentos chinos puede haber acabado, pero su cancelación sigue dando pie a opiniones y reacciones. Ahora ha sido Susi Caramelo quien, dos semanas después de que la cancelación fuera oficializada por Telecinco, ha valorado la experiencia y sopesado los motivos del fracaso de la apuesta.

“En televisión terminan los proyectos y empiezan otros”, comenta la cómica, relativizando el “disgusto” por el tempranero cierre del programa presentado por Jorge Javier Vázquez, en una entrevista concedida a El Mundo.

Preguntada por las causas, apunta a que “el programa se emitía en una franja muy difícil, donde teníamos que competir con programas muy consolidados”. “Cuentos chinos acababa de arrancar y aun había que testear lo que funcionaba y lo que no. Pero la tele no da margen de error. O funcionas desde la primera semana o te vas a tomar por culo”, añade.

“Si mis intervenciones funcionaron, fueron por mi química con Jorge”

Pese a la oportunidad truncada, Caramelo asegura que “valoraría” repetir en una hipotética reformulación del programa “siempre que fuera con Jorge al lado”. La humorista elogia al presentador, también amigo en lo personal: “Al fin y al cabo, era su proyecto y tuvo la generosidad de contar conmigo desde un principio. Si mis intervenciones funcionaron, en gran parte fueron por mi química con él”.

Ahora, la artista afirma estar “valorando ofertas”, y añade que tiene “un programa ya grabado y pendiente de estreno”. A eso se añade su colaboración en la película Vida Perra, comedia irreverente estadounidense protagonizada por perros parlanchines, y en cuyo doblaje al castellano ha participado junto a Santi Millán, Raúl Cimas, Florentino Fernández y El Monaguillo.

En todo caso, no se cierra puertas incluso en la que ha sido su competencia durante estas semanas de septiembre. Preguntada sobre si le gustaría fichar por El Hormiguero, bromea: “¿Te imaginas? Con Tamara [Falcó] somos todo lo contrario, seguro que saldría algo bueno. Solo he coincidido una vez con ella. Me la presentó Boris [Izaguirre], de la siguiente manera: 'Esta es Susi Caramelo, se peina y se maquilla ella sola'. Me hizo mucha gracia. Pensé '¡y hasta me limpio el culo!”'.

Las reacciones a la cancelación de 'Cuentos chinos'

Las palabras de Caramelo llegan una semana después de las del propio Jorge Javier Vázquez, que a través de Lecturas se sinceró sobre el fracaso del programa. “Me duele defraudar a los demás, me hace sentir vulnerable”, confiesa el presentador sobre el fracaso que ha supuesto esta apuesta del access prime time, retirada después de apenas 10 emisiones “tras no obtener los resultados esperados” por Mediaset.

“De las tres semanas que ha durado el programa no ha habido ningún día que recibiera menos tranquilo las audiencias porque no ha habido ni uno solo que tuviéramos motivos para aferrarnos a una mínima dosis de optimismo. Eso sí, yo siempre iba a trabajar con la ilusión de que a partir de esa noche todo cambiara y comenzáramos a afianzarnos poco a poco. Nunca sucedió”, escribió el presentador.

Poco antes de hablar Caramelo, también lo había hecho Juan del Val. El colaborador de El Hormiguero sacó pecho por el programa de Pablo Motos y analizó con dureza la escasa suerte de su último contendiente: “Salir a competir con El Hormiguero solo con una idea no suele salir bien”, comentó el escritor, que añadió que “ya van muchísimos cadáveres, dicho con el mayor de los respetos, de mucha gente que ha intentado acabar con El Hormiguero”.