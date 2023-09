Susi Caramelo visitó el hogar de Esperanza Aguirre para 'Cuentos chinos': “Muy roja esta casa para ti”

En la segunda semana de vida de Cuentos chinos, Susi Caramelo continuó visitando casas de famosos por Madrid. En esta ocasión se citó con Esperanza Aguirre en el barrio de Malasaña.

Antes de entrar, la expresidenta de la Comunidad de Madrid mostró a la colaboradora de Telecinco los graffitis de las calles: “Es una vergüenza y el ayuntamiento no lo limpia”, criticó.

Una vez en el portal del hogar de la expolítica, Caramelo transmitió su nerviosismo por entrar a tal mansión: “Nunca he estado en casa de una condesa”, confesó. Pero Aguirre le corrigió: “Los consortes no tenemos derecho a los títulos”, señaló puntualizando que era su marido el conde.

Al subir por la escalinata (parecida a la que bajaba Kate Winslet en Titanic) la reportera se asombró con la alfombra que se deslizaba por los escalones: “¿Cada cuánto se limpia esto?”, preguntó y la entrevistada no supo responder. Continuaron el camino donde se encontraron con un banco de madera en mitad de la escalera: “Aquí te cabe un cadáver”, bromeó la invitada.

Esperanza le mostró el patio, por el que se asomaron vecinas, y hasta abrió el parking en el que tenía aparcados varios vehículos dentro de casa. Frente a ellos, Caramelo quiso saber si aún tenía el coche “con el que arrolló a un agente” y ella confirmó: “¿Para qué quiero cambiar la matrícula si no he atropellado a ninguna anciana? Él me dejó el coche ahí”, argumentó.

Ya dentro de los salones y sentadas en el sofá, la “cuentista” mostró su asombro por el color escogido de la decoración: “Muy roja esta casa para ti”, observó y Aguirre se echó a reír. Al ver las fotos de su boda le preguntó si había llegado al evento “casta y pura”, una pregunta que “no se debe hacer”, reprendió.

Al acabar el reportaje, Caramelo aseguró que le había caído muy bien Esperanza y que lo importante para ella es “hacer amigas en todas partes, con las que tengo ahora me tengo que invitar siempre”.