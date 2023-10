'TardeAR' recibió a Jiménez Losantos con elogios por sus “motes” a políticos y una petición: “Tienes que venir más”

Ana Rosa Quintana recibió este lunes la visita de Federico Jiménez Losantos. El periodista acudió al plató de TardeAR, donde charló con la presentadora de Telecinco de algunos asuntos relacionados con la política y su carrera profesional. Además, el espacio vespertino de Mediaset hizo un repaso a los famosos motes que el locutor ha puesto en los últimos años a los diferentes personajes de la actualidad del país desde su programa.

La entrevista comenzó con Quintana destacando lo poco que Jiménez Losantos aparece en televisión. Tanto es así, que el invitado recordó que la última vez que había acudido a un plató fue precisamente con ella para promocionar un libro publicado hace ya 14 años. “En el fondo, eres un gran desconocido. Se conoce mucho de tus ideas, de tu lucha por defender tus ideales”, señaló la comunicadora mientras el polemista aseguraba que “mejor así” para mantener un poco “el misterio”.

¿Daría el salto a la política?

Después de explicar los motivos por los que es anticomunista, Quintana preguntó a Losantos si en alguna ocasión se ha planteado dar el salto a la política: “No, porque no valgo para eso. Eso de templar gaitas con concejales, estar en partidos, ver como entra el dinero, las fundaciones... No, yo valgo para lo que valgo”, empezó diciendo. “

“Yo hago política defendiendo mis ideas políticas y más libremente”, añadió antes de que Ana Rosa sacase a relucir los famosos motes que Jiménez Losantos ha puesto a lo largo de los últimos años a los líderes de todas las formaciones políticas.

En ese momento, el programa emitió una pieza en la que se veía al locutor poniendo apodos a los políticos. Por ejemplo, “la niña de la curva” para Ione Belarra, “el jefe de la Checa” para Pablo Iglesias, “el morritos calientes” al referirse a Fernando Simón, “la ministra Mondongo” a María Jesús Montero, “el gallo Margallo”, “Yoli Tenacillas” para Yolanda Díaz, o “el aparcacoches de la Casa Blanca” o “Barbie Moncloa” a Pedro Sánchez, entre tantos otros. “Se me ocurren sobre la marcha”, desveló.

“Hay quien se lo toma bien y quien se lo toma mal”, destacó entre risas Quintana mientras el invitado hacía hincapié en la figura de Iván Espinosa de los Monteros, al que se ha referido en alguna ocasión como “el aristogato”. “Tengo que invitarle a un café. La política de partido es muy dura”, comentó el periodista, señalando que “le han echado de la política”. “Vox se está diluyendo, es una autofagia absurda”, comentó.

Su “fascinación” por el mundo del corazón

Finalmente, Ana Rosa le preguntó a Jiménez Losantos por qué le gusta tanto la prensa del corazón: “Siempre me ha gustado. Cuando era crío, en mi pueblo todo era en blanco y negro, menos las revistas que eran de colores. Yo veía a Grace Kelly, el Baile de la Rosa... A mí me gustaba las que tenían mucha letra”, empezó destacando.

“Venían historias fabulosas que no entendía bien, pero hablaban del amor, las intrigas, las tragedias... Todo aquello me fascinaba de pequeño. Hay gente que se avergüenza. Dicen: 'Ay, las revistas de peluquería'. A mí siempre me han encantado”, sentenció antes de reconocer que lo que más está siguiendo en este momento es la relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Quintana acabó la entrevista con una petición a Losantos: “Federico, tienes que venir más”, expresó la televisiva. “Cuando tu quieras, pero vente a la mesa de prensa del corazón que contigo aprendo un montón”, insistió mientras él parecía declinar la oferta. “No, yo aprendo de ti. Además, ahí tienes verdaderos expertos. Yo solo soy un aficionado”, concluyó antes de que la presentadora le despidiese.